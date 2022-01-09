Хочуть відновити СРСР, – Блінкен про Росію, яка "приставила пістолет до голови України"

Перед переговорами у Женеві американський держсекретар розкритикував Росію. Ентоні Блінкен заявив, що Москва прагне відновити Радянський Союз.

Саме це, мовляв, і є однією із цілей Путіна. Посадовець пояснив, що говорячи про відновлення СРСР має на увазі відновлення сфери впливу над країнами, які раніше були його частиною.

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У США не очікують на прогрес у перемовинах

Блінкен сумнівається, що майбутні перемовини щодо безпеки з Москвою принесуть реальний прогрес. Тож у США "не очікують на прорив". Принаймні – поки російські військові залишаються поблизу кордонів України. Американський держсекретар наголосив, що фактично "Росія приставила зброю до голови України".

Про розміщення ракет в Європі

Крім цього, посадовець підтвердив, що у рамках переговорів США з Росією можуть бути відновлені домовленості про ракети середньої та меншої дальності в Європі. Раніше про це з посиланням на власні джерела повідомляли американські ЗМІ. "Жодних угод без повної взаємності зі сторони Москви досягнуто не буде", – пише Washington Post.

Основне про майбутні перемовини США з Росією

У понеділок, 10 січня, представники Москва та Вашингтон обговорять "гарантії безпеки", яких від НАТО вимагають у Кремлі. Втім, Путін та Байден не братимуть участі у цих перемовинах. Російська делегація вже прибула до Женеви, її очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков. Він вже встиг зухвало заявити, що приїхав "не з протягнутою рукою, а з чітким завданням – наполягати на своїх умовах.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель запевнив, що діалог Ради Росія – НАТО не передбачає схвалення пропозицій Росії.

Раніше генсек Альянсу анонсував, на Раді НАТО – Росія сторони планують обговорити європейську безпеку, ситуацію навколо України, військову активність тощо. Він переконаний, що ці перемовини можуть допомогти знизити потенційні ризики.

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