Хочуть зробити новий Маріуполь, – Арестович детально пояснив рухи російських військ на Донбасі

Російські військові хочуть зробити "новий Маріуполь" на території Донецької області. Існує реальна загроза оточення окупантами Сєвєродонецька.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив маневри росіян на Донеччині, зокрема, головні цілі ворога.

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Ціль – перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом

Вони намагаються прорватися від Врубівки та перерізати дорогу в районі Берестового, це одна з головних цілей, щоб перервати постачання між Бахмутом та Лисичанськом. Якщо подивитися на Сіверськ, то він, як котел уздовж залізниці, який вони намагаються замкнути – від Сіверська до Берестового,

– сказав Олексій Арестович.

Окупанти намагаються взяти в котел військових: у яких населених пунктах

Виходить котел: Ямпіль, Сіверськ, Попасна, Врубівка. За словами Арестовича, російський окупанти таким чином хочуть замкнути в оточенні Лисичанськ та Сєверодонецьк.

Мета – "повторити Маріуполь"

Радник додав, що Лисичанськ та Сєверодонецьк залишаються в оточенні. І це теж одне із головних завдань, які намагаються виконати росіяни – зробити "новий Маріуполь".

Ситуація там дуже складна для наших військ. Беззупинні атаки артилерії та авіації ворога. Противник має перевагу в артилерії та авіації. На цьому напрямку ми ледь втримуємось. Водночас у самому Лисичанську та Сєверодонецьку ситуація керована,

– додав Олексій Арестович.

За попередніми даними російські окупаційні війська намагаються прорватись у районі Соледара: теж Попасна, Наталівка, Пшеничне, Володимирівка – у цьому напрямку.

Де росіяни, на жаль, мають успіхи

Арестович пояснив, що окупанти будуть намагатись використати залізницю, якщо вдасться захопити селища. Зокрема, будуть "засипати" цей шлях, знову ж таки, щоб завадити ЗСУ, адже постачання залізницею куди ефективніше, ніж автомобільним транспортом.

Далі радник продовжив пояснювати як розташовані війська противника та де зосередились наші сили. Зокрема про те, яка ситуація північніше – біля Миронівського населеного пункту.

Світлодарськ – тут стоять наші війська. Ми відійшли на більш вигідні позиції. Це було планово, не під ударами, а щоб зайняти вигідні позиції. Втім, факт, що ми залишили ділянку фронту – її потрібно займати на Північ, ближче до Бахмуту, який наразі є фактично прифронтовим містом,

– повідомив Арестович.

Росіяни перекинули додаткові батальйони на Лисичанськ

За словами Арестовича, росіяни "піджимають" наші позиції ближче до Слов'янська. Через те, що ц них нічого не вийшло на Ізюмському напрямку, вони кинули усі сили на Лиманський і загалом загалом мають тут успіх.

Натомість у нас великі проблеми з'явились в районі Лисичанська і Сєверодонецька.

Яким чином це сталось? Туди перекинули 5 – 6 батальйонів тактичних груп, але вони "свіжі" на відмінну від наших військових, які уже у важкому моральному та фізичному стані через безпереривні бої 3 місяці,

– зауважив Арестович.

Попри все, наші військові поки що втримують рубежі. Також радник визнав, що російське керівництво поставило задачу – вкласти усе, що є і вийти на кордони Луганської Донецької області, тож стягнули сюди усі можливі сили.

Складна ситуація на Донбасі: останні новини

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський визнав складну ситуацію на Донбасі та наголосив, що потрібно багато часу та героїзм, аби переламати перевагу російських окупантів у техніці та озброєнні.

Відомо, що у російських загарбників на Донбасі у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.

24 травня Сергій Гайдай повідомив про загострення ситуації на Луганщині та Донеччині: окупанти наступають з усіх напрямків. Луганщину нещадно обстрілюють, а Сєвєродонецьк російська армія вирішила просто знищити повністю. А на Донеччині траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, їхати нею дуже небезпечно.

Про те, що ворог збільшує наступ на Сході України повідомило і Міноборони Великої Британії. Однак, там наголосили, що ЗСУ мають на Донбасі добре вкопані оборонні позиції, зберігають ефективне командування та мають контроль над цим фронтом.

Зверніть увагу – тисячі рашистів кинули у наступ на Луганщині! ГАЙДАЙ про ситуацію в області: дивіться відео