Україна не готує наступ на Донбасі, – Хомчак

Руслан Хомчак заявив, що звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом призведе до втрат серед військових та цивільних, а це неприйнятно для України. За його словами, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян.
Джерело:Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що поширені Росією повідомлення про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Він закликав не піддаватись на провокації, щоб не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога.
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Україна не готує наступ на Донбасі
Генерал-полковник пояснив, що вище військово-політичне керівництво України визначило політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.
Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян,
– зауважив Руслан Хомчак.
Він наголосив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо нашої країни.
За його словами, Росія штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску.
Україну підтримує весь світ
На цьому тлі Україну підтримує увесь цивілізований світ і перед обличчям ворога ми не самі. Зі свого боку Збройні сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави.
Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ, у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору,
– додав головнокомандувач ЗСУ.
Насамкінець Руслан Хомчак запевнив, що співробітництво Україна – НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.
Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія.
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Загострення на Донбасі: що відомо
- У березні Росія почала стягувати армію до кордону з Україною.
- Сполучені Штати Америки запевнили, що не залишать Україну у разі ескалації.
- Тим часом в ООС розповіли про збільшення російських провокацій по всій лінії розмежування.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу