Україна не готує наступ на Донбасі, – Хомчак

Руслан Хомчак заявив, що звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом призведе до втрат серед військових та цивільних, а це неприйнятно для України. За його словами, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що поширені Росією повідомлення про нібито "підготовку України до наступу на Донбас" не відповідають дійсності та носять характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації. Він закликав не піддаватись на провокації, щоб не ставати інструментом гібридної війни у руках ворога.

Читайте також Тут вирішується доля країни,– Зеленський про поїздку на Донбас

Україна не готує наступ на Донбасі

Генерал-полковник пояснив, що вище військово-політичне керівництво України визначило політико-дипломатичний сценарій врегулювання збройного конфлікту у Донецькій та Луганській областях як пріоритетний.

Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості цивільних громадян і втрат серед військовослужбовців, що є неприйнятним для України. Будучи відданою загальнолюдським цінностям та нормам міжнародного гуманітарного права, наша держава на перше місце ставить життя своїх громадян,

– зауважив Руслан Хомчак.

Він наголосив, що ЗСУ готові до адекватної відповіді як у разі ескалації конфлікту в районі проведення операції Об'єднаних сил, так і у випадку ускладнення воєнно-політичної та воєнно-стратегічної обстановки навколо нашої країни.

За його словами, Росія штучно загострює ситуацію для досягнення власних геостратегічних цілей. Нарощення військ уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях використовується Кремлем у якості додаткового інструменту тиску.

Україну підтримує весь світ

На цьому тлі Україну підтримує увесь цивілізований світ і перед обличчям ворога ми не самі. Зі свого боку Збройні сили України активно сприяють реалізації євроатлантичного курсу держави.

Ми активізували військовий діалог з Альянсом на стратегічному рівні та поглибили співпрацю у Чорноморському регіоні. Збройні сили України беруть участь у колективних заходах підготовки військ, у тому числі у навчаннях НАТО за тематикою статті 5 Північноатлантичного договору,

– додав головнокомандувач ЗСУ.

Насамкінець Руслан Хомчак запевнив, що співробітництво Україна – НАТО носить винятково мирний характер, спрямоване на зміцнення обороноздатності країни та всебічно сприяє досягненню військових критеріїв набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Євроатлантичний вибір України є суверенним правом нашої держави, на яке не має права впливати Росія.

До теми Росія провокує загострення ситуації, аби побачити реакцію України та її партнерів, – Міноборони

Загострення на Донбасі: що відомо



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу