Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Зеленський не сумнівається у патріотизмі та фаховості Хомчака. Водночас президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ.

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Такої синергії, на жаль, ми не бачимо. Бачимо, навпаки, конфлікти,

– наголосив Никифоров.

Никифоров зауважив, що Зеленський вдячний Хомчаку за службу. Новим головнокомандувачем ЗСУ призначили Валерія Залужного – командувача оперативного командування "Північ".

За словами речника Зеленського, Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО Олексія Данілова. До 27 липня цю посаду обіймав Михайло Коваль.

Конфлікт Міноборони і ЗСУ

Журналіст Юрій Бутусов першим зауважив, що між главою Міноборони Андрієм Тараном та командувачем ЗСУ Русланом Хомчаком спалахнув конфлікт. У повідомленні мовилося: ситуація настільки складна, що політики нібито навіть не вітаються.

Згодом Олексій Арестович розповів: у відносинах Тарана і Хомчака – криза, бо немає унормованого розподілу обов'язків між їхніми посадами. За словами Арестовича, обидва політики претендують на одні і ті самі засоби та фінанси.

Зеленський тоді зауважив: "у нас іде війна й нам потрібна стабільна ситуація в армії та Міністерстві оборони".

ЗСУ Руслан Хомчак очолив навесні 2020 року. До цього він був начальником Генерального штабу.