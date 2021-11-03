Хороший комунікатор із західними партнерами, – політолог про ймовірного міністра оборони
Джерело:24 канал
Оцінити новопризначених міністрів зможемо принаймні через пів року. Однак якщо говорити конкретно про Міністерство оборони, то Олексій Резніков, якого можуть зробити очільником, є ефективним менеджером.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. За його словами, Резніков може розвивати стратегічну співпрацю з іншими країнами.
До теми До міністерки Лазебної залишаються питання, – політолог
"Він є фаховим юристом і він є хорошим комунікатором із нашими західними партнерами. Розуміємо, що головним його завданням буде виконання оборонних замовлень. Це те, за що критикували Андрія Тарана", – сказав політолог.
Які перешкоди має Резніков
Петренко зазначив, що наразі важливо не забувати про співпрацю України зі стратегічними партнерами. Зокрема, наповнити змістом оборонну угоду зі Сполученими Штатами Америки, яку підписали за результатами візиту Володимира Зеленського у Вашингтоні.
Також розвивати стратегічну співпрацю з Великою Британією, Туреччиною. Для цього потрібна людина, яка почуватиметься вільно, яка вмітиме переконувати й знаходити спільну позицію. Думаю, що Резніков цим критеріям точно відповідає, але Міноборони, як і будь-яке інше міністерство, доволі складне. Є департаменти з певною кон'юнктурою. Є своя бюрократія, яка доволі довго сидить і має свої інтереси. Це все треба ламати, тому з цим Резнікову буде дуже непросто.
Новим міністром оборони може стати Олексій Резніков: дивіться відео
Відставка Андрія Тарана: що відомо
- Андрій Таран подав у відставку з посади очільника Міністерства оборони України. Згодом парламентарі підтримали його звільнення.
- Про таке кадрове рішення говорили впродовж останніх кількох місяців. Верховна Рада не задоволена роботою міністра.
- Також претензії до Тарана є у Тимчасової слідчої комісії щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".