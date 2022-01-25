Хорватія відкличе своїх військових з НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну
25 січня 2022 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:Dnevnik.hr
Президент Хорватії Зоран Міланович попередив, що його країна відкличе своїх військових з НАТО. Це станеться у випадку вторгнення Росії в Україну.
Президент наголосив, що НАТО нарощує свою присутність. Водночас Хорватія з цим нічого не робитиме.
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Якщо буде ескалація, ми відкличемо всіх, до останнього хорватського солдата. До України це не має ніякого відношення, але в політиці (президента США – 24 канал) Байдена я бачу непослідовність та небезпечну поведінку,
– заявив Міланович.
Міланович та критика прем'єра
- Президент Хорватії розкритикував прем'єра країни Андрія Пленковича через його візит в Україну. Це сталося у грудні 2021 року. Тоді Міланович описав цей візит як "чисте шарлатанство".
- Президент заявив, що глава уряду "втече до Брюсселя, якщо ситуація стане жорсткою".
- Тим часом сам Пленкович наголосив, що "цей візит зміцнив дружбу між Києвом та Загребом, але ці відносини жодним чином не спрямовані проти Росії".
Зауважте! У серпні 2021 року Пленкович виступив на першому саміті "Кримської платформи". Там політик заявив, що Хорватія – непохитна у своєму твердженні: Крим – це Україна.
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