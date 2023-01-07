Хотіли заморозити Україну, але повернулось бумерангом: у центральну Росію прийшли люті морози
З початку нового 2023 року в Україні спостерігається абсолютно не зимова погода. Натомість у Росії на вулицю страшно висунути носа.
Так, по центральних регіонах країни-терористки, яка постійно нищить українську критичну інфраструктуру та погрожує холодами світові, вдарили шалені "мінуси". Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.
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"А зима буде велика"
Так, у низці регіонів Центральної Росії 8 та 9 січня морози очікуються від -20 до аж -35 градусів. Такий "холод собачий" буде у:
- Володимирській,
- Тверській,
- Іванівській,
- Костромській,
- Рязанській,
- Смоленській,
- Ярославській,
- Білгородській,
- Брянській,
- Воронезькій,
- Калузькій,
- Курській,
- Липецькій,
- Орловській,
- Тамбовській,
- Тульській областях
Через таку погоду у Ярославлі, наприклад, скасовують уроки у школах для учнів перших – четвертих класів, а для учнів п'ятих – одинадцятих класів запровадили режим вільного відвідування.
Також холодні ночі фіксують й у столиці країни-агресорки. Там до 6 ранку температура опускається до мінус 23 градусів.
Проблеми через морози
Через такі холоди починаються у росіян й проблеми. Наприклад, у Нижегородській області серед ночі застряг на трасі екскурсійний автобус. І не через заметіль, а через те, що у нього замерзло паливо.
Тож суворий клімат уночі прийшлося переживати 56 пасажирам, серед яких було 26 дітей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Як Росія погрожувала замерзанням світові
- Лякати холодною зимою Росія взялася ще на початку осені. Тоді "Газпром" зняв ролик, у якому використали кадри з Красноярську – міста-мільйонника Росії, яке взагалі ніколи не було газифіковане.
- Цікаво також, що цей ролик був знятий під пісню Юрія Візбора "А зима буде велика". Однак сенс композиції підмінили – буквально на протилежний. Адже і в оригінальних віршах Візбора, і в переспіві його онуки є рядки "плачет синяя Россия". Іронічно можна сказати, що вони самі ж накликали на себе біду.
- Лякали Європу у Росії й на початку зими. Як завжди – недолуго. Для цього зняли черговий пропагандистський ролик, щоб продемонструвати, що чекає на Європу за відмову від російських енергоресурсів. На ньому батьки дарують на Різдво дівчинці хом'ячка, з якого згодом через холод та голод вимушені були приготувати юшку.