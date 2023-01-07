Хотіли заморозити Україну, але повернулось бумерангом: у центральну Росію прийшли люті морози

З початку нового 2023 року в Україні спостерігається абсолютно не зимова погода. Натомість у Росії на вулицю страшно висунути носа.

Так, по центральних регіонах країни-терористки, яка постійно нищить українську критичну інфраструктуру та погрожує холодами світові, вдарили шалені "мінуси". Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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"А зима буде велика"

Так, у низці регіонів Центральної Росії 8 та 9 січня морози очікуються від -20 до аж -35 градусів. Такий "холод собачий" буде у:

Володимирській,

Тверській,

Іванівській,

Костромській,

Рязанській,

Смоленській,

Ярославській,

Білгородській,

Брянській,

Воронезькій,

Калузькій,

Курській,

Липецькій,

Орловській,

Тамбовській,

Тульській областях

Через таку погоду у Ярославлі, наприклад, скасовують уроки у школах для учнів перших – четвертих класів, а для учнів п'ятих – одинадцятих класів запровадили режим вільного відвідування.

Також холодні ночі фіксують й у столиці країни-агресорки. Там до 6 ранку температура опускається до мінус 23 градусів.

Проблеми через морози

Через такі холоди починаються у росіян й проблеми. Наприклад, у Нижегородській області серед ночі застряг на трасі екскурсійний автобус. І не через заметіль, а через те, що у нього замерзло паливо.

Тож суворий клімат уночі прийшлося переживати 56 пасажирам, серед яких було 26 дітей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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