Хотів би послухати, хто в РНБО є олігархом, – Данілов про закиди Разумкова

Дмитро Разумков і низка нардепів убачають конфлікт інтересів у закріпленні функції визначення статусу олігарха за Радою нацбезпеки. Вони виступають за передачу такої ролі до НАЗК.

Олексій Данілова відповів на ці закиди та закликав дочекатися голосування у другому читанні законопроєкту. Про це він повідомив під час брифінгу за результатами засідання РНБО 30 липня.

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Я хотів би зауважити, якщо поважний пан, член Ради нацбезпеки й оборони, голова Верховної Ради вважає, що серед нас 23 членів РНБО є олігархи, то я хотів би послухати, хто із нас тут є олігархом, щоб тут був конфлікт інтересів,

– сказав посадовець.

"Що стосується остаточної редакції закону, це будуть визначатися депутати, зокрема пан Разумков, тому ми маємо аналізувати вже остаточну редакцію цього законопроєкту", – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що первинна редакція законопроєкту передбачала, що список олігархів формує Рада національної безпеки й оборони.

Що цьому передувало

Дмитро Разумков раніше заявив, що "РНБО є координаційним органом і не може мати повноважень визначати, чи є особа олігархом". На його думку, таку функцію слід надати структурі при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

За словами спікера, існує і конфлікт інтересів: якщо хтось із Ради нацбезпеки буде перебувати у тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу, то він не проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів.

Законопроєкт про олігархів

Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України. У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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