Під час пошуку квартири в новобудові легко можна "загубитись" у відділах продажів різних будівельних компаній. Консультанти розповідатимуть про умови, а більшість питань просто вилетять з голови. Знайомо? Що треба пам'ятати, коли вибираєте квартиру та як не забути про важливі питання – читайте в матеріалі.

Існує багато нюансів, які допоможуть вам зробити вибір без стороннього впливу, повідомляє Дім 24.

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Перед покупкою варто звернути увагу і на будинок і на квартиру. Також не забувайте про вивчення документів,

– розповідає керівник відділу продажів LEV Development Іванна Іванків.



У відділі продажів вам нададуть консультацію / Фото LEV Development

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Зовнішній вигляд будинку



Фасад – обличчя будинку / Фото LEV Development

Зверніть увагу на матеріал і технології будівництва. Обов'язково запитайте у відділі продажів про те, з чого будуватимуть ваше помешкання. Ще однією важливою деталлю є матеріал, який використали для утеплення, розміри віконних прорізів, наявність балкона або тераси – всі нюанси, які стосуються самого будинку варто запитати відразу та ретельно їх обдумати.

Внутрішні особливості

Внутрішня "начинка" не менш важлива ніж зовнішній вигляд будинку. Скільки квартир буде на поверсі, скільки ліфтів розвозитимуть мешканців по квартирах, чи можна на ліфті спуститися в паркінг та яка система безпеки в будинку. Такі дрібниці зрештою і роблять ваше життя в новому помешканні комфортним.



Запорука комфортного життя в будинку – зручності на усіх рівнях / Фото LEV Development

Важливими будуть і такі параметри як енергопостачання та опалення. Окрема котельня в будинку чи централізоване опалення? Чи будуть в квартирі батареї? Не забувайте, що обговорити треба усі нюанси.

Оцінка квартири

Після обговорення зручностей будинку, варто переходити до самої квартири. На який бік виходять вікна, чи якісні вхідні двері, в якому стані ви отримаєте квартиру після завершення будівництва, та яке планування в майбутнього помешкання. Адже мало отримати лише "стіни". Важливо розуміти собі, скільки буде потрібно сил і засобів для того, щоб привести їх у житловий стан.

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Вивчення документів



Дозвільні документи стануть вирішальним у виборі квартири / Фото Unsplash

Навіть якщо вам сподобався будинок та квартира, а компанія вам "здається" надійною, не варто йти з відділу продажів не ознайомившись з документами. Надійні девелоперські компанії запропонують вам ознайомитись з усією документацією та дозволами на будівництво.

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