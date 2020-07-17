У Шевченківському районі Львова в онлайн-режимі відкрили новий житловий комплекс від компанії LEV Development. ЖК "OBRIY" – це перший житловий комплекс у Львові з облаштованою зоною барбекю та дахом-терасою. Які ще переваги та особливості у нового ЖК "OBRIY" – читайте в нашому матеріалі.

В компанії зазначають, що інфраструктура в таких проєктах є дуже важливою, повідомляє Дім 24.

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Це відкриття повинно було відбутись декілька місяців тому. Але карантин, в якому наша держава живе і невідомо, коли він закінчиться, не дозволяє нам цього зробити. Розуміючи, що ми живемо в світі, який так чи інакше змінився, то сьогодні ми зробили відкриття без гостей, без відвідувачів, в онлайн-режимі,

– каже співзасновник LEV Development Олександр Островський.



Момент перерізання стрічки / Фото Zaxid.net

Особливості та переваги нового ЖК "OBRIY"

10-поверховий будинок спроєктований на 2 секції з одно- та двокімнатними квартирами та комерційними приміщеннями на першому поверсі.

Прибудинкова територія



Кожен тут знайде свій улюблений простір / Фото LEV Development

Прибудинкова територія передбачена для відпочинку усіх категорій мешканців. Саме тому подвір’я тут має чітке зонування – дитячий майданчик для наймолодших, спортивний майданчик для старших, а також зона для сімейного відпочинку – майданчик для барбекю зі зручними альтанками та спеціальною зоною, де можна готувати страви на відкритому грилі.

Також тут є підземний паркінг з станцією зарадки для електрокарів, який передбачений для мешканців та гостей житлового комплексу.



Також поряд відновлено парк / Фото LEV Development

А для тих, хто любить прогулянки просто неба, поруч компанія LEV Development відновила Малогосківський парк.

Дизайнерський хол



Компанія LEV Development приділяє увагу зонам спільного користування / Фото LEV Development

Хол та загальні приміщення на поверхах розробляла дизайнерська студія Savytskyy Design.

Мало хто приділяє увагу приміщенням, які не є, скажімо так, комерційними. Мене така пропозиція забудовника вразила, бо таких підходів справді мало, але сподіваюся, це стане трендом,

– розповів Марко Савицький.

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Розташування

Будинок розташований на вулиці Малогосківській, 30. Зручне розташування житлового комплексу дозволить за 15 хвилин доїхати до центру міста, а до Брюховецького лісу можна дійти за 5 хвилин.