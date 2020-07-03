Население Новой Зеландии, как и многих других развитых государств мира, с каждым годом стареет. Именно поэтому недавно в экономически обеспеченном островном государстве задумались над удовлетворением спроса на жилье от пенсионеров. Там разработали целые районы с небольшими домиками и газонами перед ними. Все помещения соответствуют разработанным стандартам.

Жилье планируют сделать также доступным, ведь не каждый пенсионер может позволить себе приобрести целый дом, сообщает Archdaily.

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Районы для пенсионеров должны соответствовать 3 обязательным критериям, среди которых:

Безопасность

Дома будут вполне безопасными / Фото Archdaily

Безопасная община – это фундаментальный фактор для пожилых людей. Каждый дом здесь будет оборудован повышенной системой безопасности.

Социализация

Павильон здесь тоже имеет прозрачные стены / Фото Archdaily

Взаимодействие с семьей и друзьями – это потребность всех людей, а особенно пенсионеров. Новый район будет способствовать сильному социальному взаимодействию. Здесь обустроят специальный павильон, где и будут встречаться люди пожилого возраста со своими родственниками.

Инфраструктура

Здесь также много пешеходных зон / Фото Archdaily

Макет улиц в районе будет разработан таким образом, чтобы образовать много пешеходных зон, но в то же время обеспечить жителей удобными автомобильными дорогами и подъездами к зданиям.

Интерьеры домов выполнены в светлых тонах / Фото Archdaily

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Каждый дом здесь имеет идентичный дизайн интерьера и экстерьера. В основу положены минимализм и щедрое использование стекла в строительстве.