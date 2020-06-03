Пандемія коронавірусу зупинила більшість світового ринку нерухомості. Проте у Швеції, де карантин не запроваджували, на продаж виставили ціле село під назвою Сатра Брунн. Покупка обійдеться вам у 70 мільйонів шведських крон, що в перерахунку на американську валюту – 7,3 мільйона.

Село славиться своєю питною водою. Вона тут одна з найчистіших в країні, повідомляє видання CNBC.

До теми: У Швеції перевезуть ціле місто на вантажівках через просідання грунту: фото

Село бере свій початок з 1700 року, коли лікар Самуїл Скрагге відкрив тут джерело води та вирішив збудувати церкву. Лікар купив прилеглі землі та разом з лікарнею облаштував тут ціле село.



Село з висоти пташиного польоту / Фото CNBC

Пізніше село в різні роки належало спочатку єпископу, а потім і різноманітним підприємцям. З 2015 року на території села також працює завод з розливу мінеральної води, який отримає покупець.



Центральні будівлі в селі / Фото CNBC

Окрім заводу новий власник отримає приблизно 27 гектари землі, на яких і розташовується село, а також 34 гектари неосвоєної землі.



В селі також є громадський простір з басейном / Фото CNBC

Вас може зацікавити: Апартаменти в підземеллі: на Прикарпатті продають старий бункер на 2,5 тисячі квадратних метрів

Зазначається, що придбати село можуть громадяни будь-якої держави.