Хріна лисого, – Рабінович каже, що Киву ніхто не виключав з партії ОПЗЖ
Джерело:фейсбук Вадима Рябіновича
Вадим Рабінович стверджує, що Іллю Киву не виключали з партії "Опозиційна платформа – За життя". Хоч раніше про це писали ЗМІ. Представник ОПЗЖ запевняє, що це "маячня".
Рабінович записав відеозвернення разом з Кивою. Він назвав такі чутки "брєдоносними".
До теми ОПЗЖ виключила з партії Іллю Киву, який постійно "зашкварюється"
Ну що, "брєдоносні", кого ви з партії хочете виключити? Киву? Хріна лисого,
– сказав нардеп.
У коментарях під відео у Рабіновича ще раз перепитали, чи виключили Киву. На що представник ОПЗЖ відповів: "маячня".
Дивіться відеозвернення Рабіновича та Киви:
Що відомо про виключення Киви з партії
Представники ОПЗЖ на Полтавщині виключили Киву з партійного осередку. Політики наголошували, що з боку депутата постійно лунають образи у їхній бік.
За інформацією телеграм-каналу PavlovskyNews, виключення Киви з партійного осередку домоглися люди Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Все через неодноразові "зашквари" нардепа. Серед останніх – привітання Володимира Путіна з днем народження, а також позицію щодо Степана Бандери. Нагадаємо, роковини вбивства Бандери Кива "відзначив" з автоматом і салютом.
Сам Кива підтвердив його виключення з партії ОПЗЖ. Він казав, що чекає, коли порушать питання про виключення його з фракції.
Скандали з Кивою: що відомо
- На початку 2020 року політик у відеозверненні послав на**й тих українців, що не підтримують декомунізацію.
- Згодом представник ОПЗЖ назвав журналістів Данила Мокрика та Дениса Бігуса "пі***сами". Того ж дня ледь не влаштував бійку в Раді.
- У квітні 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію. Згодом стало відомо, що до своєї кандидатської політик додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.
- Ще один скандал пов'язаний із жомовою ямою. Нардеп задекларував дохід від здачі її в оренду у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте журналісти з'ясували, що насправді це місце є давно закинутим.