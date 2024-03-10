Росія знову атакувала Україну ударними дронами: хронологія 746 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші Сили оборони роблять усе можливе для того, аби дати ворогу гідну відсіч та повернути наші території.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні уже 746 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". У Ватикані заявили, що він закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск підхопив художній образ про "білий прапор", запропонований журналісткою. За словами речника, понтифік хотів вказати на "припинення військових дій" і"перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів". Повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у Хмельницькій області оголосили о 2:50. Після цього моніторингові канали почали писати про "Шахеди" у напрямку Старокостянтинова. Згодом з'явились повідомлення й про вибухи. Наразі невідомо, чи є влучання внаслідок атаки, чи це була робота протиповітряної оборони. Орієнтовно о 00:36 у Вінницькій області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в області. Наразі наслідки уточнюються.
У Ватикані пояснили слова Папи про "білий прапор"
Росія атакувала дронами Старокостянтинів
На Вінниччині чули вибухи
Папа Франциск заявив, що Україна має проявити "сміливість білого прапора". У Ватикані заявили, що він закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск підхопив художній образ про "білий прапор", запропонований журналісткою. За словами речника, понтифік хотів вказати на "припинення військових дій" і"перемир'я досягнуте за допомогою сміливості переговорів".
Повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у Хмельницькій області оголосили о 2:50. Після цього моніторингові канали почали писати про "Шахеди" у напрямку Старокостянтинова.
Згодом з'явились повідомлення й про вибухи. Наразі невідомо, чи є влучання внаслідок атаки, чи це була робота протиповітряної оборони.
Орієнтовно о 00:36 у Вінницькій області пролунало сповіщення повітряної тривоги. Місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.
Наразі наслідки уточнюються.