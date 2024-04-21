Конгрес США ухвалив надання допомоги Україні: хронологія 788 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші військові чинять спротив на всій лінії фронту.

Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії уже 788 днів. Про головні події цієї доби на фронті та на політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

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