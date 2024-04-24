Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 791 дня війни
Росія вже третій рік продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші захисники дають ворогу відсіч по всій лінії фронту.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 791 день. Про головні події цієї доби на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.
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Радник президента США оцінює, що виділеної Україні допомоги вистачить до кінця 2024 року. Він також наголошує на необхідності своєчасного надання підтримки. За його словами, затримка у схваленні 61 мільярда мала наслідки для України. Власне, втрата Авдіївки була спричинена необхідністю економії боєприпасів. Польща готова допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку для участі у війні проти Росії. Голова оборонного відомства країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що форма подібної "допомоги" залежатиме від Києва. У Великодню ніч, із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін. Про це інформує місцева влада. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні ракети ATACMS. Ми вже відправили кілька, і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше, Кулеба прокоментував ймовірність перемовин України з Росією. Голова МЗС зневажливо ставився до тих, хто каже, що зараз час для діалогу. Путін піде на серйозні переговори тільки тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху". Щоб досягти цього, Україна повинна дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" і створення коаліції країн, які підтримають формулу миру президента Зеленського. Відповідна формула миру передбачає: відхід російській військ, репарації та трибунал за воєнні злочини. Прямих переговорів з Росією щодо повернення дітей не було, про що заявив Дмитро Лубінець. За його словами, Україна проводить перемовини з Москвою лише за посередництвом Катару. Рятувальники повідомили, що у Миколаєві вибухнув невідомий пристрій. Сьогодні (24 квітня – 24 Канал) ввечері стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, 5 співробітників ДСНС постраждало, За даними мера Олександра Сєнкевича, вибух не був пов'язаний з ворожим прильотом, а на місці працюють аварійні служби. Будинки поруч не пошкоджені. Дмитро Кулеба сподівається на бодай "одну запасну" систему Patriot від США. Міністр заявив, що Україна вже визначила 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть використовувати військові для захисту цивільного населення великих міст поза Києвом. Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт тільки в Україні. За кордоном такої можливості не буде. Проте обмеження не поширюються на деякі категорії осіб. Отримати український чи закордонний паспорт за межами України зможуть чоловіки з 18 до 60 років, які є: Сполучені Штати декілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Джерела АР додали, що ATACMS також містяться в останньому пакеті допомоги, про який США заявили 24 квітня. Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії. У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше, Зеленський додав, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Кремль атакував Дніпропетровську область 6 разів дронами-камікадзе та тричі бив з артилерії. Під ударом ворога опинились Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. Там пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та машина. Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів. Президент США заявив, що Сполучені Штати відправлять наступний пакет військової допомоги Україні вже за декілька годин. Журналіст BBC Джонатан Біль заявив, що Велика Британія включить у наступний пакет військової допомоги Україні авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV. Їх можна встановити на винищувачі F-16 та на радянські літаки. Ці авіабомби несуть 500-фунтову осколково-фугасну боєголовку та використовують GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності. Таку техніку Україна може отримати вперше. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ вдарили по місцю базування окупантів у Донецькій області вночі проти 24 квітня. Було шість ударів по базуванню окупантів у селі Бабах-Тарама. За попередніми даними, один загиблий та не менш як 15 поранених, всі – офіцерського складу. Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни. Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку в Україні: В межах програми "Ukraine Facility" Єврокомісія ухвалила для України другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро. Рішення ухвалили з огляду на проведені політичні реформи. СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП митрополиту Арсенію, який під час літургії під відеозапис розповів парафіянам про місця розташування блокпостів Сил оборони України у Краматорському районі Донеччини. Згодом відео опублікували на сайті Лаври. Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі Українські консульства за кордоном обмежили послуги для наших чоловіків. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу. Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили тисячі російських військовослужбовців за дезертирство. Йдеться про кількість у 7400 окупантів. Британська розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди Росії засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи. Там зазначили, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, при тому, що в Московській області найбільше випадків, а саме – 496. Розвідники підкреслюють, що багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня. Джерела 24 Каналу повідомили, що у Росії зменшилася кількість баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове, що в Смоленській області. Уночі там сталося кілька потужних вибухів, що спричинило масштабну пожежу та змусило персонал евакуюватися. За інформацією від джерел, внаслідок атаки, на об’єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Відомо, що на цих базах знаходилося близько 26 тисяч кубометрів російського палива. Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, обійшлося без жертв, адже військові там не перебували. Росія не шкодує дороговартісних боєприпасів. В Харківській ОВА розповіли деталі нічного обстрілу міста, що скоїли загарбники. Там зазначили, що вночі в Шевченківському районі міста сталося влучання С-300 у землю. Внаслідок цього пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, а а також газову магістраль. За даними ОВА, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто. Постраждало 6 людей: троє жінок та троє чоловіків. Так, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів. Втрати росіян у повномасштабній війні: Зранку 24 квітня у Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. рУ Одесі пролунали повторні вибухи о 7:05. Наразі жодних деталей невідомо. Повідомляють, що внаслідок вибухів частина міста лишилась без світла. У Липецькій та Самарській областях виникли пожежі. Росіяни заявляють, що там українські БпЛА атакували об'єкти паливної промисловості. Жителі Смоленської області повідомляють про вибухи у районі місцевої нафтобази. Там, звісно ж, як завжди, говорять про роботу сил протиповітряної оборони. Водночас губернатор Липецької області заявив про падіння безпілотника в промисловій зоні. Він наголосив, що обійшлось без жертв, однак довіряти повідомленням російської влади потрібно з обережністю. У Білому домі запевнили, що президент Джо Байден вже 24 квітня поставить свій підпис під законопроєктом про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Все для того, аби можна було почати поставки зброї вже цього тижня. Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ. За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО. Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги. Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів. Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 01:17 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ворог завдав удару по житловому комплексу Шевченківського району. Він також зауважив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Там також працюють усі відповідні служби. У Харкові пізно вночі 24 квітня пролунали потужні вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті. Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300, згодом підтвердивши, що цього озброєння було 2 одиниці.
На скільки Україні вистачить допомоги від США
ATACMS для України
– сказав він.
У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій
– заявили в ДСНС.
Кулеба сподівається на Patriot від США в рамках допомоги
Українські чоловіки 18 – 60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном
США таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS
Росія планує зірвати Саміт миру
– сказав президент.
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та ракетами
Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні
ЗМІ: Британія вперше надасть Україні авіабомби Paveway IV
Під Маріуполем було 6 влучань по базі росіян
Міноборони опублікувало зміни до закону про мобілізацію
Єврокомісія виділила Україні додаткові 1,5 мільярда євро
СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври
У ЄС відреагували на обмеження консульських послуг
У російській армії рекордне дезертирство від початку війни
Дрони СБУ уразили дві нафтобази
Атака на Одесу могла коштувати 10 мільйонів доларів
Деталі нічого обстрілу Харкова
Оновлена статистика втрат ворога
В Одесі пролунали вибухи
У Смоленській та Липецькій областях палають пожежі
Байден підпише допомогу вже сьогодні
Зеленський відреагував на рішення Сенату про виділення Україні допомоги
Сенат США підтримав законопроєкт про надання допомоги Україні
Внаслідок атаки є постраждалі
У Харкові чули серію вибухів
Радник президента США оцінює, що виділеної Україні допомоги вистачить до кінця 2024 року. Він також наголошує на необхідності своєчасного надання підтримки. За його словами, затримка у схваленні 61 мільярда мала наслідки для України. Власне, втрата Авдіївки була спричинена необхідністю економії боєприпасів.
Польща готова допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку для участі у війні проти Росії. Голова оборонного відомства країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що форма подібної "допомоги" залежатиме від Києва.
У Великодню ніч, із суботи 4 травня на неділю 5 травня, комендантська година в Київській області діятиме без змін. Про це інформує місцева влада.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні ракети ATACMS.
Ми вже відправили кілька, і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше,
Кулеба прокоментував ймовірність перемовин України з Росією. Голова МЗС зневажливо ставився до тих, хто каже, що зараз час для діалогу.
Путін піде на серйозні переговори тільки тоді, коли його військова позиція буде "близька до краху". Щоб досягти цього, Україна повинна дотримуватися подвійної стратегії: "успіх на полі бою" і створення коаліції країн, які підтримають формулу миру президента Зеленського.
Відповідна формула миру передбачає: відхід російській військ, репарації та трибунал за воєнні злочини.
Прямих переговорів з Росією щодо повернення дітей не було, про що заявив Дмитро Лубінець. За його словами, Україна проводить перемовини з Москвою лише за посередництвом Катару.
Рятувальники повідомили, що у Миколаєві вибухнув невідомий пристрій.
Сьогодні (24 квітня – 24 Канал) ввечері стався вибух невідомого вибухового пристрою, через що зайнялися автівки. Під час гасіння пожежі відбулась повторна детонація, 5 співробітників ДСНС постраждало,
За даними мера Олександра Сєнкевича, вибух не був пов'язаний з ворожим прильотом, а на місці працюють аварійні служби. Будинки поруч не пошкоджені.
Дмитро Кулеба сподівається на бодай "одну запасну" систему Patriot від США.
Міністр заявив, що Україна вже визначила 7 систем протиповітряної оборони Patriot, які можуть використовувати військові для захисту цивільного населення великих міст поза Києвом.
Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт тільки в Україні. За кордоном такої можливості не буде.
Проте обмеження не поширюються на деякі категорії осіб. Отримати український чи закордонний паспорт за межами України зможуть чоловіки з 18 до 60 років, які є:
Сполучені Штати декілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS.
Джерела АР додали, що ATACMS також містяться в останньому пакеті допомоги, про який США заявили 24 квітня.
Володимир Зеленський заявив, що Кремль хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії.
У нас є точна інформація від розвідки – конкретні дані, – що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити: як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше,
Зеленський додав, що світові лідери однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права.
Кремль атакував Дніпропетровську область 6 разів дронами-камікадзе та тричі бив з артилерії.
Під ударом ворога опинились Нікополь та район – Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади. Там пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та машина.
Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів. Президент США заявив, що Сполучені Штати відправлять наступний пакет військової допомоги Україні вже за декілька годин.
Журналіст BBC Джонатан Біль заявив, що Велика Британія включить у наступний пакет військової допомоги Україні авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV. Їх можна встановити на винищувачі F-16 та на радянські літаки.
Ці авіабомби несуть 500-фунтову осколково-фугасну боєголовку та використовують GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності. Таку техніку Україна може отримати вперше.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що ЗСУ вдарили по місцю базування окупантів у Донецькій області вночі проти 24 квітня. Було шість ударів по базуванню окупантів у селі Бабах-Тарама.
За попередніми даними, один загиблий та не менш як 15 поранених, всі – офіцерського складу.
Закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни.
Закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку в Україні:
В межах програми "Ukraine Facility" Єврокомісія ухвалила для України другий транш фінансування у розмірі 1,5 мільярда євро. Рішення ухвалили з огляду на проведені політичні реформи.
СБУ повідомила про підозру настоятелю Святогірської лаври УПЦ МП митрополиту Арсенію, який під час літургії під відеозапис розповів парафіянам про місця розташування блокпостів Сил оборони України у Краматорському районі Донеччини. Згодом відео опублікували на сайті Лаври.
Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі
Українські консульства за кордоном обмежили послуги для наших чоловіків. Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу.
Із початку "часткової" мобілізації у вересні 2022 року у Росії засудили тисячі російських військовослужбовців за дезертирство. Йдеться про кількість у 7400 окупантів.
Британська розвідка посилається на дані російської медіагрупи "Медіазона", згідно з якими, у березні 2024 року військові суди Росії засудили за дезертирство рекордну кількість російських військовослужбовців – 684 особи.
Там зазначили, що загальна кількість випадків з моменту "часткової" мобілізації у вересні 2022 року становить 7400, при тому, що в Московській області найбільше випадків, а саме – 496.
Розвідники підкреслюють, що багато російських бійців, яких розшукують і постають перед військовим судом, отримують умовні терміни, повертають у частини та на передову. Водночас кількість запитів на притулок у західних країнах від росіян, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.
Джерела 24 Каналу повідомили, що у Росії зменшилася кількість баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове, що в Смоленській області. Уночі там сталося кілька потужних вибухів, що спричинило масштабну пожежу та змусило персонал евакуюватися.
За інформацією від джерел, внаслідок атаки, на об’єктах пролунало декілька потужних вибухів, після чого там почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу. Відомо, що на цих базах знаходилося близько 26 тисяч кубометрів російського палива.
Росія вдарила по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки.
Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. На щастя, обійшлося без жертв, адже військові там не перебували.
Росія не шкодує дороговартісних боєприпасів.
В Харківській ОВА розповіли деталі нічного обстрілу міста, що скоїли загарбники.
Там зазначили, що вночі в Шевченківському районі міста сталося влучання С-300 у землю.
Внаслідок цього пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення 3 багатоквартирних будинків, 2 офісних будівель, 3 нежитлових будинків, а а також газову магістраль. За даними ОВА, загалом пошкоджено 568 вікон та 33 авто.
Постраждало 6 людей: троє жінок та троє чоловіків.
Так, лише за минулу добу українські війська ліквідували 880 окупантів.
Втрати росіян у повномасштабній війні:
Зранку 24 квітня у Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
рУ Одесі пролунали повторні вибухи о 7:05. Наразі жодних деталей невідомо. Повідомляють, що внаслідок вибухів частина міста лишилась без світла.
У Липецькій та Самарській областях виникли пожежі. Росіяни заявляють, що там українські БпЛА атакували об'єкти паливної промисловості.
Жителі Смоленської області повідомляють про вибухи у районі місцевої нафтобази. Там, звісно ж, як завжди, говорять про роботу сил протиповітряної оборони.
Водночас губернатор Липецької області заявив про падіння безпілотника в промисловій зоні. Він наголосив, що обійшлось без жертв, однак довіряти повідомленням російської влади потрібно з обережністю.
У Білому домі запевнили, що президент Джо Байден вже 24 квітня поставить свій підпис під законопроєктом про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Все для того, аби можна було почати поставки зброї вже цього тижня.
Глава держави передусім висловив вдячність за голосування лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу, а також усім 79 сенаторам, які підтримали документ.
За словами Зеленського, США нададуть Україні інструменти, які вкрай необхідні для встановлення справедливого миру. Мовиться про далекобійні спроможності, артилерію та ППО.
Сенат США 24 квітня підтримав законопроєкт про виділення Україні близько 60 мільярдів допомоги.
Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці. Кілька з них звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера у бажанні уникнути поправок та дебатів.
Проте сенатори відхилили поправки сенатора Майка Лі щодо законопроєктів про допомогу Україні. Голосування було досить напруженим. 50 сенаторів – проти, 48 – за.
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 01:17 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки міста. Ворог завдав удару по житловому комплексу Шевченківського району.
Він також зауважив, що на місці триває пошуково-рятувальна операція. Там також працюють усі відповідні служби.
У Харкові пізно вночі 24 квітня пролунали потужні вибухи. Це сталося за кілька хвилин після оголошення тривоги. Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ворог прямо цілився по критичній інфраструктурі в місті.
Про наслідки ворожого обстрілу висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він повідомив, що попередньо ворог застосував для удару по місту ракети С-300, згодом підтвердивши, що цього озброєння було 2 одиниці.