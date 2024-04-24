Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні: хронологія 791 дня війни

Росія вже третій рік продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Наші захисники дають ворогу відсіч по всій лінії фронту.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 791 день. Про головні події цієї доби на фронті та на міжнародній політичній арені – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень