Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: хронологія 829 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші воїни не перестають давати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Вночі проти 1 червня Росія вкотре атакувала Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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