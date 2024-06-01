Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" та ракетами: хронологія 829 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас наші воїни не перестають давати ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Вночі проти 1 червня Росія вкотре атакувала Україну ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Близько 3.00 бомбардувальники Ту-95 здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30. Сповіщали, що російські ракети були у Закарпатській області. Курс – на Мукачево. Достеменно невідомо, чи їх там збили, чи вони змінили напрямок. Повітряні сили відзвітують про це пізніше. Міністерство енергетики повідомило, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу. У Кіровоградській області уражено об'єкт енергетичної інфраструктури. Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі. Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа. Про це о 04:11 повідомили в ОВА. Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов наголосив, що усі служби вже працюють на місці. Повітряну тривогу 1 червня на Львівщині оголосили о 03:29. Згодом місцева влада почала повідомляти про роботу Сил ППО. Вже о 04:16 стало відомо, що на територію області залетіли і ворожі ракети. Місцева влада закликала усіх місцевих жителів перебратися у безпечне місце, якщо досі цього не зробили. Опісля про високу небезпеку повідомили для Стрия. А через деякий час і для Пустомит, що під Львовом. Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного о 3:03. О 03:32 та 03:34 журналісти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Це одразу ж підтвердив й Іван Федоров, голова Запорізької ОВА. У ніч на 1 червня російські війська також випустили по Україні "Шахеди". О 02:27 з'явилася інформація про вибухи у Вінниці. Деталей про ворожу атаку поки не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО. За інформацією українських захисників, було зафіксовано активність: Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних сил 1 червня о 1:41. "Тривожною" видалася ніч на 1 червня для росіян. На цей раз під ударом знову опинився Бєлгород в якому прогриміло близько 40 вибухів за 15 хвилин. Місцевий голова регіону В’ячєслав Гладков повідомив, що без світла залишилися два села у Білгородській області. Водночас пропагандисти заявляють про роботу "пе-ве-о" над містом.
Російські ракети вночі долетіли аж до Закарпаття
Під прицілом була енергетична інфраструктура
На Київщині працювала ППО
На Вінниччині спалахнула пожежа
На Львівщині працювала ППО
В Запоріжжі теж гриміли вибухи
У Вінниці пролунали вибухи
Росія піднімала в повітря 6 Ту-95
У Бєлгороді прогриміло близько 40 вибухів
Близько 3.00 бомбардувальники Ту-95 здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
Сповіщали, що російські ракети були у Закарпатській області. Курс – на Мукачево. Достеменно невідомо, чи їх там збили, чи вони змінили напрямок. Повітряні сили відзвітують про це пізніше.
Міністерство енергетики повідомило, що 1 червня Росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.
Наразі фахівці ще уточнюють наслідки обстрілу.
У Кіровоградській області уражено об'єкт енергетичної інфраструктури.
Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. В ОВА заявили, що ППО працює над знищенням цілей у небі.
Через падіння уламків збитого "Шахеда" у Вінницькій області сталася пожежа. Про це о 04:11 повідомили в ОВА. Голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов наголосив, що усі служби вже працюють на місці.
Повітряну тривогу 1 червня на Львівщині оголосили о 03:29. Згодом місцева влада почала повідомляти про роботу Сил ППО.
Вже о 04:16 стало відомо, що на територію області залетіли і ворожі ракети. Місцева влада закликала усіх місцевих жителів перебратися у безпечне місце, якщо досі цього не зробили.
Опісля про високу небезпеку повідомили для Стрия. А через деякий час і для Пустомит, що під Львовом.
Про вибухи у Запоріжжі повідомили кореспонденти Суспільного о 3:03.
О 03:32 та 03:34 журналісти Суспільного повідомили про повторні вибухи у місті. Це одразу ж підтвердив й Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.
У ніч на 1 червня російські війська також випустили по Україні "Шахеди". О 02:27 з'явилася інформація про вибухи у Вінниці.
Деталей про ворожу атаку поки не повідомляли. Сподіваємося на влучну роботу української ППО.
За інформацією українських захисників, було зафіксовано активність:
Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-каналі Повітряних сил 1 червня о 1:41.
"Тривожною" видалася ніч на 1 червня для росіян. На цей раз під ударом знову опинився Бєлгород в якому прогриміло близько 40 вибухів за 15 хвилин.
Місцевий голова регіону В’ячєслав Гладков повідомив, що без світла залишилися два села у Білгородській області.
Водночас пропагандисти заявляють про роботу "пе-ве-о" над містом.