Росія втрачає літаки, заборону на зброю США для "Азову" зняли: хронологія 839 дня війни

Росія вже третій рік продовжує повномасштабну війну проти України. Наші захисники дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.

Україна протистоїть повномасштабній збройній агресії Росії аже 839 днів. 24 Канал розповідає про головні події за цю добу на фронті та на політичній арені.

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