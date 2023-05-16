Є лише одна людина, яка може знищити Путіна, – Піонтковський назвав прізвище

Потрібен лише поштовх, щоб усунути президента Росії Владіміра Путіна від влади. "Жорсткий" варіант полягає в тому, що очільника Кремля просто знищать фізично.

Про це 24 Каналу повідомив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. За його словами, єдина людина, яка здатна усунути Путіна, – це його найближчий соратник і "гаманець" Юрій Ковальчук.

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"Путін для нього корисний інструмент у здійсненні його божевільної мети – знищення Заходу. Тепер він, як розумна людина, зрозумів, що інструмент не працює і знищення Заходу на найближчу перспективу треба як мінімум відтермінувати", – сказав Піонтковський.

Хто ще зацікавлений в усуненні Путіна

Юрій Ковальчук – російський підприємець, основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія". Він є співзасновником сумнозвісного кооперативу "Озеро", яке об'єднує людей, що підтримують політику російського диктатора. Ковальчука називають "гаманцем" Путіна, контролером його фінансів.

Публіцист наголосив, що натепер перед Ковальчуком постає проблема воєнної поразки Росії та втрата його влади. До союзників "гаманця" Путіна належать генерали Сергій Суровікін і Михайло Мізінцев, а також засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Прігожин.

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"Проєкт Прігожина – одна з творчих ідей Ковальчука. Я думаю, що Прігожин радиться і з Ковальчуком. Загалом у них дозрів момент, щоб сказати Путіну, що треба щось вирішувати", –додав Піонтковський.

Можливі варіанти усунення Путіна

На думку публіциста, є два варіанти усунення Путіна. "М'який" варіант – товариш Путін припустився низки серйозних помилок в "українському питанні" і літаком вирушив у тибетський монастир на лікування.

"Жорсткий" варіант лаконічніший – Путін втомився, упав і помер.

Піонтковський наголосив, що для усунення Путіна лишився тільки поштовх, адже очільник Кремля не має жодних фанатів, крім божевільних бабусь.

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