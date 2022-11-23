Кого можуть забронювати від призову: Зеленський підписав важливий закон

Від початку повномасштабного наступу в Україні триває загальна мобілізація громадян. Президент підтримав ініціативу Верховної Ради про визначення умов, за якими можна забронювати людину від призову.

У середу, 22 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський підписав закон №7687. Згідно з ним, визначається порядок відтермінування від призову людей, які не підлягають мобілізації.

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Кого тепер можна забронювати

Зазначмо, що Верховна Рада проголосувала більшістю голосів за цей законопроєкт ще 4 листопада. У документі йдеться про те, що:

військовозобов'язані , які працюють в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню згідно з певними – чітко визначеними умовами .

, які працюють в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, . збільшується перелік військовозобов'язаних, які не підлягають призову на службу під час мобілізації. Зокрема, йдеться про працівників органів державної влади, інших підприємств та установ.

Хто ще не підлягає призову під час мобілізації

Станом на вечір 23 листопада текст закону №7687 не опубліковано на офіційному сайті Президента України. Як зазначає нардеп Железняк, ймовірно, його опублікують уже завтра, 24 листопада, та опісля, через один день, він набере чинності.

Нещодавно 24 канал писав про те, кого в Україні не можуть мобілізувати на проходження військової служби. Згідно зі законодавством, це, зокрема, особи, що визнані непридатними за станом здоров'я або віком; особи, які доглядають за кимось, та інші категорії. З детальним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, відтермінування від служби мають також студенти на час навчання у вищих закладах освіти. Однак – не всі, лише ті, які здобувають знання на денній, або дуальній формах навчання.

Якщо ви не є у жодній з категорій та не навчаєтесь у вищому навчальному закладі, то повинні бути готовими до того, що повістка може прийти в будь-який момент. Важливо, що документ про призов вам не можуть вручити абиде та абихто. Потрібно пам'ятати свої права і не вестись на фейки.



Спростування фейків щодо вручення повісток / Картинка 24 каналу