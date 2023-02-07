Наразі нуль охочих очолити митницю, – Арахамія

За каденції чинного президента Зеленського змінилося уже 6 керівників Державної митної служби. Водночас голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія констатував, що поки немає охочих очолити цей орган.

Через корупційні скандали 1 лютого звільнили верхівку української митниці. Згодом народний депутат Арахамія зазначив, що у цій держструктурі відбувається жахлива плинність кадрів та описав проблеми, що існують в цьому органі.

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Головна проблема – "договорняки" на місцях

За словами обранця, є декілька чинників, що сприяють існуванню корупції в Державній митній службі. Власне, одна з найголовніших – "договорняки" на місцях.

Я розумію митницю у її теперішньому стані як повністю феодальну структуру. Тобто коли навіть фігура начальника обласної митниці не грає такої ролі, як начальник зміни. Тому змінити ситуацію можна лише інституціонально,

– констатував голова фракції "Слуга народу".

Водночас він відповів на запитання журналіста стосовно того, "які прізвища є на столі на посаду нового очільника митниці". Арахамія зауважив, що кандидатів на цей пост рівно нуль. При тому, що зазвичай охочих все ж є певна кількість, але чомусь в не в цьому випадку.

виконувача обов'язків голови митної служби – В'ячеслава Демченка;

першого заступника голови – Олександра Щуцького.

Нещодавно звільнили таких високопосадовців, що очолювати Державну митну службу:

Окрім того, Кабінет Міністрів відсторонив від посади заступника голови митниці Руслана Черкаського.

На митниці зникає багато грошей