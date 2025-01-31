Політолог припустив, хто вестиме перемовини з Кітом Келлогом і чому це може бути проблемою

Українська сторона очікує візиту до Києва спецпредставника президента США Дональда Трампа, генерала Кіта Келлога. Однак важливо, хто буде спілкуватися із ним з боку України.

Це може бути керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, однак тут у нашої держави можуть виникнути проблеми. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Це може стати проблемою

Ігор Рейтерович зазначив, що Україна буде мати декілька каналів комунікації із командою Трампа. Зокрема, з Кітом Келлогом. Однак нова адміністрація президента США тільки запрацювала, тому нашій державі потрібно налагодити канали зв’язку. Важливо, хто буде представляти Україну на таких перемовинах.

Ці функції за попередньої адміністрації виконував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. З одного боку, це може стати перевагою. Людина у темі, знає суть питання, знає, як спілкуватися з американськими чиновниками. З іншого боку, це може стати для нас проблемою. Тому що ви знаєте, як нова адміністрація ставиться до своїх попередників,

– підкреслив він.

За словами політолога, адміністрація Трампа може негативно ставитись до тих, хто працював з екслідером США Джо Байденом. Тому Україні на всякий випадок варто готуватися та думати, хто ще може представляти нашу державу.

Нагадаємо, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що міністерство чекає контактів та візиту Кіта Келлога до України. Ця поїздка лишається на порядку денному, підготовка до цього візиту триває, як і інші контакти з адміністрацією Дональда Трампа. Водночас журналісти Bloomberg пишуть, що найближчими тижнями спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ.