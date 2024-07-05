Чи можна виїхати за кордон з відстрочкою від мобілізації

Військовозобов’язані чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права перетинати державний кордон України без певних підстав, визначених законом.

Наразі виїжджати з країни має право відносно невелика кількість українських чоловіків.

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Хто має право на перетин державного кордону

Згідно з новим законом про мобілізацію, який вступив в дію 18 травня, право на перетин мають:

юнаки до 18 років;

чоловіки у віці більш ніж 60 років;

особи виключені з військового обліку за станом здоров'я;

особи з інвалідністю 1, 2, 3 групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи, які отримали відстрочку через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров'я (на лікування, реабілітацію);

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

чоловіки від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Проте важливо, що під час планування виїзду з України все одно необхідно попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Чоловіки, які мають право на перетин кордону, повинні надати прикордонникам цей документ прикордонникам.

Тобто, до прикладу, якщо раніше багатодітний батько мав право перетинати кордон лише з посвідченням багатодітного батька або свідоцтвами про народження дітей, але наразі він має також мати при собі військово-обліковий документ з оновленими даними та довідку про наявність відстрочки за цією підставою.

Варто зазначити, що виїзд військовозобов’язаних жінок за кордон є вільним. Виїжджати з країни не можуть лише ті українки, які вже служать за контрактом і держслужбовиці.