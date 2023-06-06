У "Атеш" оприлюднили список окупантів, причетних до замінування та підриву Каховської ГЕС
Джерело:Рух "Атеш"
Партизани з "Атеш" опублікували перелік військових злочинців, що причетні до підриву ГЕС на Херсонщині. Серед них і звичайні рядові, і командування окупантів.
У "Атеш" дізналися, що до підриву Каховської ГЕС причетний 1-ий батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ. Партизани вже мають на руках перелік імен і номерів телефонів командування окупантів.
Читайте також Вода вже підійшла до центру Нової Каховки: моторошні фото та відео катастрофи
Що відомо про російських військових, що підірвали дамбу
Партизани оприлюднили перелік з 33 окупантів, що брали участь у замінуванні та підриві Каховської ГЕС, і список постійно доповнюється. Зокрема, виявилося, що наказ про терористичний акт віддав полковник Шандура Едуард Юрійович, командир 205-ї окремої мотострілецької бригади.
Та за цей військовий злочин перед трибуналом Шандура вже не постане – адже 2022 року його ліквідували ЗСУ.
8 жовтня успішно від снайперської кулі провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку,
– написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Згідно з даними "Атеш", про замінування ГЕС Шандура віддав наказ ще навесні минулого 2022 року. А ось виконували його члени інженерно-саперного батальйону 2-ї БТРг. У "Атеш" вже розшукали 26 військових з цієї БТГр.Зверніть увагу! З повним переліком військових злочинців можна ознайомитися за посиланням.
Серед командування окупантів, що відповідальні за підрив ГЕС, відомі такі імена:
- Командир взводу, старший лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович 8-965-377-77-93
- Командир роти, старший лейтенант Марзаєв Валерій Володимирович 8-928-486-30-36
- Заступник командира роти за РЛС старший лейтенант Сосновий Владислав Юрійович 8-918-856-23-31
- Командир взводу, старший лейтенант Гуз Іван Юрійович 8-906-467-12-49
- Командир взводу старший лейтенант Смирнов Олег Володимирович 8-928-012-40-24
- Командир взводу, лейтенант Підльоднєв Валерій Олексійович 8-923-146-21-89
- командир роти, капітан, Плотніков Роман Вікторович, 8-962-404-50-83, 8-909-751-78-90
- Заступник командира роти, старший лейтенант, Нурмагомедов Забіт Каміловіч, 8-928-684-06-64
Ця інформація згодом допоможе СБУ, адже у Службі безпеки заявили, що покарати за підрив ГЕС мають не тільки керівництво, а і рядових виконавців.
"Лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах", – заявив голова СБУ Василь Малюк.
Підрив Росією Каховської ГЕС: останні новини
- Оперативне командування "Південь" повідомило про вибух на Каховській ГЕС рано вранці 6 червня. За даними української розвідки, підрив стався приблизно о 02:30 ночі.
- Через підтоплення регіону внаслідок прориву дамби МВС вже оголосило про евакуацію на правому березі Херсонщини. Станом на 10:00 з підтоплених населених пунктів вивезли вже понад 700 людей.
- В Енергоатомі повідомили про ризики для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС, проте заявили, що поки що ситуація контрольована. Тим часом у ЗСУ розповіли, що через підрив дамби окупований Крим може на роки залишитися без водопостачання.