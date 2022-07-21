Хто потрапив під удар: в ЄС опублікували текст 7 пакету санкції проти росії

21 липня 2022 , 23:52
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Джерело:

Офіційний журнал ЄС

Євросоюз запровадив 7 пакет санкцій проти росії. У ЄС оприлюднили документ з іменами тих 57 осіб, проти яких діятимуть обмеження.

Відповідну інформацію опублікували в Офіційному журналі ЄС. Перед цим 21 липня ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії

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У ЄС опублікували список підсанкційних осіб 

Під 7 пакет санцій ЄС потрапили російські політики, актори та організації. Зокрема, в документі фігурують фізичні особи:

  • мер москви сергій собянін;
  • глава держкорпорації "ростех" сергій чемезов, а також його син – станіслав чемезов;
  • уповноважений з прав дитини у росії марія львова-бєлова;
  • перший заступник прем'єр-міністра росії андрій білоусов;
  • актори володимир машков та сергій безруков;
  • колишній генпрокурор росії юрій чайка;
  • співвласник і генеральний директор уральської гірничо-металургійної компанії андрій козіцин;
  • дочка голови "транснафти" миколи токарєва майя болотова;
  • лідер мотоклубу "нічні вовки" олександр залдостанов та його троє його заступників, серед яких є громадянин словаччини та голова європейського відділення клубу Йозеф Хамбалек;
  • губернатор кемеровської області сергій цивєльов та інші.

Під обмеження потрапили також юридичні особи:

  • фонд "російський світ";
  • фонд громадської дипломатії олександра горчакова;
  • росспівробітництво;
  • ат науково-виробниче об'єднання "квант";
  • група компаній форс;
  • зат "стивідорна компанія "Авліта";
  • військово-патріотичний рух "юнармія";
  • мотоклуб "нічні вовки";
  • пат ощадбанк.

Коротко про 7 пакет санкцій проти росії

  • Євросоюз запровадив 7 пакет санкцій проти москви. У нього ввішло обмеження на російське золото. Зокрема, мовиться про заборону на купівлю, імпорт і трансфер золота (зокрема, ювелірних виробів) з росії. 
  • Також нові санкції розширили заборону доступу до портів і на шлюзи, щоб унеможливити обхід санкцій, а також – розширили обмеження на прийняття депозитів фізичних та юридичних осіб із третіх країн, де контрольний пакет акції належить росіянам.
  • Варто пригадати, що Володимир Зеленський раніше пояснював, що цих санкції нелостатньо – росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. І поки ЄС не включає газ до санкцій, росіяни вдаватимуться до шантажу та вимагатимуть послаблення санкційного тиску.

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Автор: Діана Квасневська