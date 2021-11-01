Хто стане нардепом замість Верещук: у "Слузі народу" назвали прізвище

До "Слуги народу" в парламенті приєднається новий політик. Нардепом замість Ірини Верещук стане Сергій Кострійчук.

Фракція підтримала висунення Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Таке рішення ухвалили ввечері 1 листопада.

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Після голосування про призначення Верещук на посаду в Кабміні, до "слуг народу" у Верховній Раді приєднається Сергій Кострійчук, №140 у виборчому списку партії.

У президентській політсилі уточнили, що Кострійчук став членом їхньої команди у вересні 2018 року. На президентських та парламентських виборах він координував роботу штабів у регіонах. У 2020 році був членом Вищої ради партії, у 2021 – очолив Контрольно-ревізійної комісії.

Що ще відомо про Кострійчука

Джерело: Центральна виборча комісія, ЧЕСНО

Народився 7 червня 1985 року. На момент реєстрації кандидатом у народні депутати в 2019 році тимчасово не працював. Як місце проживання вказано селище Теплик, що у Вінницькій області.

Закінчив економічний факультет Національного університету державної податкової служби України та юридичний факультет Національного авіаційного університету.

Є засновником громадської організації "Слуга народу". Обіймав посаду юриста у Міністерстві аграрної політики, "Украгролізингу" та в інших комерційних структурах на відповідній посаді.

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За інформацією на сайті "Посіпаки", раніше Кострійчук також був помічником народного депутата від "Слуги народу" Олександра Корнієнка.

На засіданні фракції "слуги" також підтримали рішення президента Зеленського щодо висунення кандидатури Олексія Резнікова на посаду очільника Міноборони. Зазначимо, що раніше сама Верещук висловлювалася, що має амбіції очолити це відомство. Серед кандидатур на посади у Кабміні нардепи також обговорюють Павла Рябікіна (як можливого очільника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості) та Юлії Свириденко (може очолити Мінекономіки).