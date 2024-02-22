Ані Трамп, ані Байден не вигідні Україні: у чому проблема чинного президента США

Україні не вигідний ані ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, ані чинний президент США Джо Байден. Але маємо те, що маємо.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що перемога Трампа на виборах президента США у 2024 році є вкрай негативним варіантом для України. Однак і повернення Байдена – теж не найкращий варіант.

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В чому мінуси, якщо до влади знову прийде Байден

Як наголосив Піонтковський, Байден не стане більш рішучим, якщо навіть виграє майбутні вибори президента США. Крім того, він притягне за собою горстку лівих демократів, які часто відзначають неоднозначними заявами. Щоправда, зараз вони практично не звертають увагу на війну в Україні, а переключилися на війну в Ізраїлі.

Вони зараз більше пов'язані з боротьбою з ізраїльським фронтом. Тиснуть на Байдена, що потрібно зупинити там операцію. А це – капітуляція перед ХАМАС, які робили жахливі речі. Це значить відкрити дорогу кожному, хто хоче робити геноцид,

– сказав Піонтковський.

Україні була б вигідною перемога на виборах республіканки Ніккі Гейлі, яка послідовно підтримує Україну та чітко засуджує дії Росії та самого Путіна.

Загалом Захід має 2 способи перемогти у цій "світовій війні". Перший – забезпечити перемогу України та Ізраїлю задовго до зміни президента США. Другий варіант – не пустити Трампа кандидатом, а потім, щоб Гейлі перемогла на виборах Байдена,

– вважає Піонтковський.

Ситуація у США: коротко