Хто як вихідні проводить, – Кім із окопів передав привіт українцям

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім продовжує заряджати українців оптимізмом. Цього разу він передав усім привіт із окопів.

Відповідне відео оприлюднила Миколаївська обласна військова адміністрація 20 лютого. Чиновники переконують, що зняли звернення перед публікацією о 16:40.

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"Хто як вихідні проводить"

Ролик вийшов доволі коротким. На кадрах Кім іде оком. Як завжди, на його обличчі – усмішка.

Хто як проводить вихідні,

– позитивно підкреслив голова Миколаївської ОВА.

Кім передає українцям привіт з окопу: дивіться відео

Додамо, що за кілька хвилин після публікації в телеграмі відео зібрало майже 20 тисяч лайків. Майже всі є позитивними відгуками.



Віталій Кім продовжує надихати українців / Скриншот 24 каналу

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