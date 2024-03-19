Хто запроваджує найефективніші санкції проти Росії

Підозрюю, що ще не так давно санкції розглядали на Заході, як реальний і дуже важливий фактор стримування. Фактор, який має виступати ключовим запобіжником від найбільш неприємних шляхів розгортання геополітичних процесів.

Як Захід лякав Росію санкціями

Тому коли російські агресори захопили Крим і розпочали війну на Донбасі, то санкції були такими слабкими.

Читайте також Бєлгород – сіра зона: усім росіянам – у Рязань

Про це тоді й говорили. Санкції треба було тримати як засіб стримування. Щоб "якщо щось", то вже тоді "показати". Постійна обіцянка "справжніх санкцій" вважалася інструментом, який, звісно, поступається ядерній зброї, але теж є чимось серйозним.

Була й міфологізація санкцій як чогось, що розвалило СРСР та забезпечило цивілізованому світу перемогу у холодній війні. Зараз ми розуміємо, що вирішальну роль тоді зіграли не санкції, а загальна нежиттєздатність радянської економічної моделі, яка б рано чи пізно "навернулася" з санкціями, чи без них. Але все ж у санкції вірили.

Нагода застосувати їх у всій повноті виникла після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Власне, як засіб запобігання такому вторгненню Захід і називав легендарні "смертоносні санкції".

І санкції нарешті були. Нарешті ніби серйозні. Вони ніби навіть діють і справляють негативний вплив на російську економіку. Одна проблема – вони не впливають на бажання росіян продовжувати війну.

Чому росіяни не припиняють війну через санкції

Звісно, на це вплинуло багато факторів. По-перше, ці самі "найбільш рішучі" та "смертельні" санкції все одно виявилися непослідовними та половинчастими. Таких слів як "ембарго на нафту" або на скраплений газ на Заході так і не вивчили.

Зауважте Буферна зона, Дудаєв, семіноли та НАТО: 5 сценаріїв розвитку війни в Україні

По-друге, світ за кілька десятиліть змінився. На додачу до Заходу є Китай, який на російських агресорів жодних санкцій накладати не збирається. Мало того, він нарощує постачання російських ресурсів, які суттєво дешевшають.

Китаю байдуже на будь-який геноцид, який чинить російський агресор. У геноциді китайці самі непогано розбираються. Вони можуть платити росіянам гроші. Не дуже великі, але цілком достатні, аби фінансувати війну. І витрачати на цю війну ресурси, достатні для її продовження і нарощування ескалації.

По-третє, Захід постійно думає, як би так ввести санкції, аби не зачіпати себе і свої інтереси, але так не буває. Якщо використовуєш санкції як засіб стримування – стримування має бути реальним, а не умовним. Інакше стримування не буде. А якщо не буде стримування, то треба шукати щось інше. І тут, за всього бажання, нічого кращого за стару добру гонитву озброєнь ти уже не вигадаєш. Можна намагатися вигадати, але не вигадаєш.

Тож зрештою доведеться повертатися до старих добрих озброєнь, армій, військових баз – це стримування. Не санкції. Що ж до санкцій, то вони нехай залишаються, але якщо відверто, то так звані західні санкції самі по собі нічого вирішити не можуть. Тим більше, якщо вороги Заходу – такі самі капіталісти, у яких дуже багато грошей. А якщо у тебе дуже багато грошей, то санкції перетворюються на додаткові витрати та вищу ціну. Але якщо ти готовий її платити?

Цікаво Чому російський "імператор" радітиме недовго

Найефективніші санкції запроваджує Україна

Як показала практика, ефективніші санкції зараз впроваджує Україна. Днями СБУ спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ відпрацювали дронами ще один НПЗ – Слов'янський. Це продовження реалізації стратегії на підрив економічного потенціалу Росії і зменшення потоку нафтових доларів, які ворог направляє на війну.

Загалом дрони наших спецслужб за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

Перед тим ніч була не менш результативною. Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьох нафтопереробних заводах "Роснефті" в Самарській області. Мовиться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 мільйонів тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки Росії.

А якщо згадати про спецоперацію ГУР та СБУ минулого місяця щодо атаки на Новолипецький меткомбінат, який теж є не останнім російським підприємством? Картина стає ще цікавішою.

Українські санкції точно швидші та ефективніші. Вони, можливо, не так вишукано оформлені документально, але точно будуть приносити все більше і більше користі з погляду обмеження для держави-агресора можливостей для продовження війни.

Показово, що ці "санкції" Україна накладає сама. Поки партнери думають, дати нам ракети на 300 кілометрів, чи краще не давати, українські дрони летять на 900 кілометрів знищуючи надважливі об'єкти.

Так що санкції можуть працювати. Питання – які і як.