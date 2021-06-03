Хто ж такі олігархи: ЗМІ оприлюднили повний текст законопроєкту – фото

Президент Зеленським вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт, який визначає поняття "олігарх" в Україні. Документ зареєстрований у парламенті 2 червня.
Повний його текст опублікувало того ж дня видання "Лівий берег". Називається він "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
До теми Зеленський вніс у Раду законопроєкт про олігархів
Законопроєкт про олігархів: про що в ньому мовиться
Законопроєкт про олігархів має 13 сторінок та 10 статей.
Хто такий "олігарх"
Які поняття визначає закон про олігархів
- "Бенефіціар".
- "ЗМІ" та "електронний ЗМІ".
- "Контролер" (то така особа, яка має вирішальний вплив на управління або роботу ЗМІ).
- "Пов'язана особа" (прямо або опосередковано володіє часткою ЗМІ).
Кого в Україні будуть вважати олігархами: перелік ознак
- Беруть участь у політичному житті.
- Мають значний вплив на ЗМІ
- Є кінцевим власником суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку.
- Є власником активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).
Що таке "участь у політичному житті" для олігарха
- Це якщо людина обійняла державну посаду (президента України, спікера або віцеспікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, віцепрем'єра, просто міністра чи заступників).
- Якщо людина стала керівником іншого центрального органу влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів, головою СБУ, Офісу генпрокурора, Нацбанку тощо.
- Якщо стала народним депутатом.
- Або не стала, але є керівником політичної партії чи фінансує її діяльність, політичну агітацію, мітинги чи демонстрації з політичними вимогами.
Що таке "значний вплив на засоби масової інформації"
- Це якщо людина є бенефіціаром чи контролером ЗМІ.
- Або якщо була таким на дату набрання чинності цим законом, але потім передала свій ЗМІ пов'язаним особам або особам, які не мають бездоганної ділової репутації (визначена у 10 статті).
До чого новий закон зобов'язує олігархів
Хто вирішуватиме, кого вважати олігархом, а кого – ні
- Кого визнати олігархом – вирішує РНБО на підставі подання уряду, члена Ради національної безпеки й оборони, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету.
- Чинним таке визнання робить указ президента.
Що таке Реєстр олігархів і до чого він зобов'язує фігурантів
- Закон також передбачає, що в Україні мають створити Реєстр олігархів. Якщо людина потрапляє у цей реєстр, їй заборонено прямо або опосередковано фінансувати політичні партії та брати участь у великій приватизації.
- Особи, включені до Реєстру, будуть зобов'язані подавати декларацію – таку ж, як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Що повинен зробити чиновник, якщо "контактував" з олігархом
- Якщо публічний державний службовець (від президента і вниз по вертикалі) мав контакт (зустріч чи розмову) з олігархом, то повинен також подати таку декларацію. І щоб не було "я не знав", олігарх повинен повідомити службовця, що фігурує в Реєстрі.
- Щоправда, якщо така зустріч була публічною, на офіційних заходах, у судових засіданнях тощо, то до декларування вона не зобов'язує. У інших випадках декларацію треба подати не пізніше наступного дня після контакту.
Як олігарху прибрати своє прізвище з реєстру
- "Вийти" з Реєстру олігархів можливо. Для цього треба позбутися щонайменше двох ознак із переліку, передбаченого законом.
- Рішення про виключення людини з Реєстру приймає РНБО на підставі заяви олігарха та поданих ним документів на підтвердження відсутності ознак, вказаних у законі.
Законопроєкт про олігархів: повний текст документу
Зауважимо, що документ традиційно набере чинності з наступного після публікації дня, але основні його положення почнуть працювати тільки через 6 місяців. Це самим законом і передбачено, як і строк його дії – 10 років.
Коли з'явилася ідея про створення законопроєкту про олігархів
- 15 квітня 2021 року Президент України Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. Тоді ж він наголосив, що в олігархів буде вибір: потрапити під санкції або припинити незаконну діяльність.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що олігархи "мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси". І таких олігархів можна назвати щонайменше 13.