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      Хто може конкурувати з Трухановим на наступних виборах в Одесі: пояснення експерта

      - Читать новость на русском
      Геннадій Труханов / https://day.kyiv.ua/

      Мер Одеси Геннадій Труханов є фігурантом кількох скандальних історій, деякі з них слухаються досі в судах. Чи балотуватиметься він на чергові вибори з таким скандальним шлейфом – дізнавалися в прямому ефірі 24 каналу.

      Голова одеського осередку Комітету Виборців України Анатолій Бойко заявив, що Труханова не переможе у випадку, якщо проти нього буде кандидат від "Слуги народу", якого Зеленський особисто буде водити містом за руку. 

      Цікаво: Справа Труханова: через що скандальному мерові можуть скасувати вирок

      Він заявив, що сьогодні в Одесі, як і в багатьох великих містах, є криза політики, лідерів та нових облич. Ті, люди, які мають ресурси, щоб перемогти Труханова, здебільшого є серйозними підприємцями, тому не хочуть ризикувати своїм бізнесом. А ті люди, які хочуть виступити проти нього, зазвичай не мають відповідного ресурсу.

      На цей момент, з тих політичних сил, які існують, йому може скласти серйозну реальну конкуренцію тільки кандидат від "Слуги народу". Але це, наприклад, якщо пан Ківалов не вирішить балотуватися або хтось з великих бізнесменів,
      – розповів Анатолій Бойко.

      "Тобто, я кажу, про тих проявлених політичних гравців, які реально заявляють про мерські амбіції. Є потенційні кандидати, які можуть його перемогти, але вони наразі не заявляють про свої мерські амбіції. Й навряд чи про них скажуть, якщо бачитимуть, що Труханов бере участь у виборах. Це вимагає великих ресурсів й це великий ризик", – додав Бойко.

      Скандальні факти про Геннадія Труханова: дивіться відео

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Володимир Зеленський Слуга народу Новини Одеси Геннадій Труханов Новини України
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