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Хто наживається на конфіскованих на митниці товарах: журналістське розслідування

ЦРУ 01:07, сьогодні 1446 Читать новость на русском

Ледь не щомісяця митники звітують про неймовірні успіхи на ниві боротьби з контрабандою. Згідно з статистикою виконувача обов'язків керівника закарпатської митниці Станіслава Балуєва, за 2017 рік на користь держави вилучили майна на суму 13 мільйонів гривень. Проте чи дійсно держава збагатилася на ці гроші?

Все вилучене майно, стає власністю держави. І аби країна мала від того зиск, його виставляють на державний аукціон – СЕТАМ. Доля усього цього конфіскату опиняється в руках кількох людей.

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З десяток автомобілів на "євробляхах" безоплатно передали в якості конфіскованого майна з ужгородської митниці. Така «лотерея» тут відбувається кожного разу. Якщо ви про це ніколи раніше не чули, то тільки тому, що подібне засідання з розподілу майна чи не вперше в Україні відбулося у відкритому режимі: у присутності громадськості та під прицілами камер.

Того дня усі автомобілі передали державним органам, здебільшого на потреби АТО та армії. Очільники реабілітаційних центрів, психологічних інтернатів та багатодітний тато, хоч і були запрошені, проте пішли з комісії з порожніми руками.

Загалом претендувати на машини після трьох невдалих торгів на аукціоні СЕТАМ без усякої платні можуть державні органи, медзаклади, сиротинці, військові формування та благодійники. Тож ніхто не сміє нарікати, що конфісковані автівки віддали державі, та ще й на потреби АТО. Проте громадськість не вірить, що передача конфіскату і раніше проводилась прозоро та йшла в руки виключно державі.

На мою думку, це все було домовлено наперед, щоб до комісії не виникало претензій. Тому що активісти чітко знають, що до цього комісія працювала зовсім по-іншому. Конфіскат вони віддавали одноденним організаціям,
– зазначив громадський активіст Олександр Пересоляк.

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Тим часом Державна виконавча служба, яка і опікується усім конфіскатом, має залізний аргумент – авто здебільшого віддають на потреби армії і за можливості допомагають іншим нужденним.

Чому на лотах ніхто не купує конфісковані авто і чи дійсно вони йдуть на "потреби армії" – дивіться у журналістському розслідуванні програми "ЦРУ".

Теги: Новини України ЦРУ Іноземні номери Державна митна служба Гроші Розслідування
Джерело: 24 Канал
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