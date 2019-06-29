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      Хто повертає радянські назви в українські міста: проспект Жукова в Харкові

      ЦРУ. За кадром 69 Читать новость на русском

      Вулицям українських міст повертають радянські назви. Спочатку здивував Харків, коли 19 червня міська рада проголосувала про повернення проспекту Григоренка старої радянської назви – маршала Жукова. Попри діючий закон про декомунізацію.

      Перейменування в Харкові

      На голосування це питання винесли через петицію, за яку голосували харків’яни. І це стало юридичною підставою, аби питання про перейменування на стару назву взагалі з’явилося на сесії.

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      Тоді інтрига ще лишалася – а чи підпише документ міський голова? Адже виникла юридична колізія – документ суперечить закону.

      І таки це сталося, бо мер Харкова Геннадій Кернес підписав рішення Харківської міської ради про повернення імені радянського маршала Георгія Жукова проспекту Григоренка.

      Геннадій Кернес
      Геннадій Кернес

      І очевидно, що за цим стоїть не лише бажання харків’ян повернути стару назву проспекту. Звісно, багатьом містянам і переважно людям старшого віку цього хотілося б, але ж і чимало харків’ян виступили проти рекомунізації. Та хіба хтось буде їх слухати, коли саме час розгойдати човен на хвилі ностальгії.

      Мер Харкова Кернес вирішив іти у велику політику. Він у першій п’ятірці виборчого списку партії "Опозиційний блок", який очолюваний Євгеном Мураєвим.

      Євген Мураєв
      Євген Мураєв

      Власне пан Мураєв найбільше і висловлювався з приводу перейменування. Він стверджував, що Жуков – один із тих радянських воєначальників, який брав участь у визволенні Харкова, тож місто має лишатись йому вдячним.

      А от Інститут національної пам’яті трактує постать Жукова інакше: він є особою, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, а також у "Комуністичній партії".

      Тому присвоєння імені Жукова будь-якому об'єкту топоніміки Харкова суперечитиме закону про декомунізацію. І поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму – це стаття кримінального кодексу.

      Харківські активісти вже подали позов на рішення міськради до Харківського окружного адміністративного суду і мають великі шанси на перемогу, адже міськрада таки переступила через закон.

      Проте головної мети політики досягли – інформаційного буму. На хвилі перейменування згадування їхніх імен зросло у рази, то ж чого не зробиш заради політичних рейтингів.

      Перейменування в Києві

      І от – маємо новий поворот. Тепер вже столичний окружний суд повернув радянські назви двом проспектам у Києві – Бандери та Шухевича, зробивши їх відповідно Московським та Ватутіна.

      Протести проти декомунізованих назв та намагання скасувати перейменування проспектів почалися у 2017 році, тільки-но Київрада проголосувала за перейменування. Найбільше за те виступала екс-регіоналка Ірина Бережна, яка ініціювала заяви до поліції та судові позови.

      Влітку 2017 року вона загинула в автокатастрофі у Хорватії, а її справу з особливим запалом вирішила продовжити її матір Олена Бережна. Кілька громадських організацій, зокрема "Інститут правової політики і соціального захисту" та "Антифашистська правозахисна ліга", які вона безпосередньо очолює, подали позови до суду на скасування рішення Київради про перейменування проспектів. І от напередодні одержали перемогу в окружному суді. Звісно, для суспільства ця новина виявилася як холодний душ.

      Олена Бережна
      Олена Бережна

      А ось суд пояснив своє рішення, як "перейменування проспектів відбулося з порушеннями" і обґрунтування таких рішень Феміда не побачила. А ще суд взяв до уваги значний суспільний інтерес до цієї теми. Звісно, Київрада подаватиме апеляцію на це рішення. І крапка ще не поставлена.

      Більше того, пані Бережна, схоже увійшла у запал, адже зареєструвала ще й петицію на сайті Верховної Ради про скасування мовного закону, аргументуючи це утисками та порушенням прав російськомовного населення.

      Але вам не здається, що в один й той самий період надто багато збігів? Рерадянізація всупереч закону у Харкові, скасування рішень по назвах проспектів у Києві, візити деяких політиків прямо у лігво агресора та розмови про примирення та навіть енергетичну співпрацю?

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      Інформаційна навала про радянське щастя, радянські вулиці, повернення до минулого, про дружбу із російським братом та погане українське сьогодення оточує нас навкруги. В отакий спосіб колишні регіонали намагаються взяти реванш. Дуже тонка межа відділяє нас від прірви, від якої ми так довго відходили.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України СРСР Новини Києва ЦРУ. За кадром Відеоблоги Новини Харкова Геннадій Кернес Опозиційний блок Декомунізація Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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