Хто зі скандальних екс-регіоналів балотується до парламенту

Новий парламент – новий шанс почати все з нуля. Та схоже, не для всіх українських політиків. Адже ціла когорта чиновників зі Сходу, які п'ять років тому закликали "русский мир" прийти й врятувати Донбас, тепер мріють про депутатську кар'єру в оновленій Верховній Раді.

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Але особливий трепет я відчула до політсили із назвою "Довіряй ділам", яку в народі вже охрестили "партія поганих Гєн". Адже на її чолі постали чи не найодіозніші мери України – Геннадій Труханов та Геннадій Кернес.

Чим відзначились скандальні мери

Під час Революції гідності обидва відзначились неоднозначною позицією щодо того, яким курсом рухатися Україні. Обидва потенційно могли заслужити по кримінальній справі за сепаратизм, але не стали ні підозрюваними, ні навіть фігурантами таких проваджень.



Геннадій Труханов та Геннадій Кернес

І це при тому, що Кернес активно виступав на антимайдані та навіть на пару з Михайлом Добкіним у лютому 2014 року проводив з'їзд мерів східних регіонів, на який мав приїхати Янукович. На тому сепаратистському збіговиську збирались вирішити, що робити із Майданом.

Янукович тоді не доїхав, а втік до Росії. Звідти ж, зі з'їзду, Кернес та Добкін несподівано випарувалися. А за кілька днів з'явилися в аеропорті та заявили, що працюватимуть далі, не допустять заворушень та підтримуватимуть владу Майдану.

Де вони були кілька днів, з ким домовлялися і які питання вирішували, відомо тільки їм самим. Але той факт, що після ганебної втечі Януковича вони вичікували й розмірковували, як правильно діяти, аби втриматися на плаву, очевидний.

І доказ тому – п'ятирічне головування Кернеса в Харкові, а також щасливе депутатство Добкіна та навіть його дивакуватого рідного брата у парламенті.



Дмитро та Михайло Добкіни

У хлопців все склалося як ніколи добре. Доволі очевидним було й те, що Кернес уникнув кримінального переслідування за ті події. Хоча на харківському антимайдані з його вуст лунали промови, які можна було б розцінити як заклики до сепаратизму.

Та схоже, що Кернес знайшов підхід до Петра Порошенка та залучився від нього певними гарантіями. А останній рік перед президентськими виборами він активно висловлював йому підтримку.

Втім, Порошенко програв, тож домовленості перестали бути актуальними, а політична гра вийшла на новий рівень. Якось навіть дуже символічного, що з'їзд партії "Довіряй ділам" в Харкові провели в тому самому Палаці спорту, де в 2014 році під час Майдану збирали сепаратистське збіговисько.

Хто ще відвідав з'їзд

Окрім Кернеса та Труханова там помітили ще чимало цікавих персонажів. От, наприклад, Руслан Требушкін. Мер Покровська (декомунізованого із Красноармійська) із дуже-дуже цікавим беком. Герой розслідування ЦРУ про мерів-сепаратистів.



Руслан Требушкін

До 2015 року Требушкін був міським головою Мирнограда. Він дозволив вивісити на вулицях міста прапори так званої "ДНР", брав участь у проросійських мітингах та організації референдуму. Та коли влада змінилася, раптом на публіці став патріотом.

Отаке перефарбування допомогло йому протриматись у мерському кріслі п'ять років. Хоча у 2018-му свої обов'язки він ігнорував: не з'являвся на роботі приблизно півроку, бо прокуратура підозрювала його у махінаціях із бюджетними грошима.

Не застали його й наші журналісти, коли відвідували мерію. Але восени кримінальне провадження закрили, і мер-хамелеон вже сміливо позував на сцені з'їзду партії "Довіряй ділам".

Що відомо про партію "Довіряй ділам"? Кернес і Труханов домовилися про створення спільної партії для участі в парламентських виборах. Це умовна "партія мерів" з прицілом на електорат південного сходу України.



Блок "партії мерів" Труханова і Кернеса плюс "Відродження" і частини "Нашого краю" цілком може подолати п'ятивідсотковий бар'єр на виборах, і стати учасником коаліції. Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

До речі, стало відомо, що в депутати піде ще один герой наших розслідувань, по "мажоритарці". Це – нинішній мер Добропілля Андрій Аксьонов. Цікавий персонаж, теж із великим сепаратистським беком.



Андрій Аксьонов

Той самий мер, який забороняв автопробіг містами Донбасу за єдність країни, який отримав російський паспорт та переховувався у Криму. Аксьонов став фігурантом кримінального провадження. Виїжджав до Німеччини, аби не отримати підозру. Щоправда, аргументував це необхідністю лікування.

Та врешті постав перед судом і зараз перебуває під особистим зобов'язанням та офіційно – чинним головою Добропілля. Як бачимо, мріє про новий виток у кар'єрі – парламентський.

Повернемось до керівництва політсили. Про кримінальні провадження, в яких фігурують Кернес та Труханов згадувати й не варто, про це ми розповідали впродовж цілого року. І от тепер приїхали – ці персонажі закликають електорат зробити правильний вибір.

Як відреагували на з'їзд місцеві активісти

Саме під час того з'їзду в Харкові на вулиці стався інцидент. Активісти прийшли під Палац спорту із мітингом, аби не допустити сепаратистів до влади. Тоді ж і знесли пам'ятник радянському полководцю Жукову, ім'ям якого до декомунізації називався проспект у Харкові.

Хто такий Георгій Жуков: дивіться відео

Замість монумента був встановлений український прапор. Кернес активістів назвав покидьками, пообіцяв відновити пам'ятник та повернути стару радянську назву проспекту.

Чому повернення імені Жукова проспекту в Харкові порушуватиме закон? З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію. Повна його назва – "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки". Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви.

Заяви Кернеса в ефірі російського телешоу

За цю подію одразу зачепилися пропагандисти із російського ненависницького телешоу "60 хвилин". Там же в ефір вийшов Геннадій Кернес й подякував пропагандистці Скабєєвій за інтерес до подій в Україні.

А ще заявив, що попередня влада нічого не робила в питанні Донбасу, й невідомо для чого називала сусідню країну "агресором". Та спрогнозував – можливо, будуть переговори. Усе, риторика змінилася. От як буває.

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І це – ще не всі сюрпризи, які принесе нам ця парламентська кампанія. Тож не розслабляємось і пам'ятаймо: майбутнє країни у наших руках.