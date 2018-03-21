Художник поміщає героїв відомих картин на сучасні фотографії

Мабуть важко собі уявити персонажів з мистецтва епохи Відродження на сучасних вулицях Нью-Йорка, проте португальська художниця у своїх творах дає можливість побачити такий сюжет.

Португальський художник Габріель Араужо веде інстаграм, де публікує роботи з проекту The Canvas Project – серія колажів, які є результатом комбінації класичних картин і сучасних фотографій. На аккаунт проекту The Canvas Project підписані понад 10 тисяч осіб.

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Героїв полотен XV і XVI століть Араужо поміщає на фото із сучасними вулицями відомих міст. Таким чином, художник хоче по-новому поглянути на живопис, і подивитися, як герої картин виглядали б новому контексті, йдеться у виданні Birdinflight.