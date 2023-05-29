"Лукашенку недовго залишилося жити, ситуація гірше ніж у Путіна": яка причина його хвороби

Останнім часом здоров'я самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка викликає чимало запитань. Так 25 травня після поїздки до Росії з'явилася інформація, що диктатора госпіталізували, однак білоруські активісти цю інформацію поки не підтверджували.

Лукашенко справді серйозно хворий, як би він не намагався показати зворотне, жити йому залишилося, певно, небагато. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П‘яних.

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П'яних переконаний, що основною причиною хвороби білоруської фюрера є нерви.

Його ситуація гірша, ніж у Путіна. Путін хоча б хазяїн влади у своїй країні, хоч там вона і хитається, а Лукашенко нуль без палички у своїй країні. В нього влади немає, вся влада в Білорусі належить Путіну,

– прокоментував опозиціонер.

Отруєння Лукашенка не вигідне Кремлю

Поїздка Лукашенка в кепському здоров'ї до Москви доводить, що він повністю в кишені Путіна і діє по його команді, сам би він в такому стані не поїхав, заявив П'яних.

Він переконаний, що теорія з отруєнням білоруського диктатора неправдива. Путіну категорично невигідні ні смерть, ні удар по здоров'ю Лукашенка.

За останній рік бункерний втратив зв'язок із багатьма партнерами, його покинули країни центральної Азії. І тому зараз йому як острівець стабільності потрібен хоча б Лукашенко.

Якщо зараз щось станеться з Лукашенком, то всіма це має сприйматися як сигнал від Бога про те, що Путін наступний,

– додав журналіст.

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