"Хвороба підкошує": тарологиня сказала, скільки двійників у путіна
Протягом останніх місяців світ все частіше обговорює можливу хворобу владіміра путіна. Про це вже говорили десятки близьких до нього людей, проте правда досі невідома. Тарологи кажуть, що карти не брешуть – путін дійсно хворий.
Про це 24 каналу розповіла тарологиня Людмила Хомутовська. За її словами, путін, який розв’язав війну проти України, досі живий, але він під охороною і хворіє.
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Про двійників путіна
За її словами, двійники в путіна дійсно є.
Карти показують, що наразі їх 6, хтось захворів, але когось нового нову готують до цього. Їх міняють на не дуже важливих зустрічах путіна і тоді, коли він дуже хворий,
– сказала Хомутовська.
Вона запевняє, що знову піднімається тема його хвороби. Карти кажуть, що іноді путін не може навіть піднятися, тоді він використовує двійників.
Про хворобу путіна
Тарологиня наголосила, що хто б чого не говорив, але путін хворий.
Карти вже рік постійно показують одну і ту ж інформацію – що путін хворий, і він починає рухатися до смерті,
– заявила Хомутовська.
Чи закінчиться війна, коли путін помре? На це тарологиня відповіла, що людям не одразу скажуть, що він помре. "Якщо він помре, це буде таємниця. Буде, як з Жириновським. Будуть ходити чутки, правда вилізе, але ховати його будуть набагато пізніше", – додала вона.
Дивіться повне інтерв’ю з тарологинею Людмилою Хомутовською: відео
Що раніше говорили про хвороби путіна
- Протягом останніх місяців було дуже багато повідомлень про те, що тиран бореться з онкологією. Так, російський олігарх, який входить у першу двадцятку списку Forbes, заявив, що у Путіна рак крові.
- 2 червня видання Newsweek повідомило про це з посиланням на 3 американських чиновників. Мовляв, у розвідці США знають про те, що диктатор у квітні пройшов курс лікування раку на пізній стадії.
- Слід зауважити, що коментував хворобу путіна й керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він 13 травня сказав, що це не безпідставні чутки.
- Щоб спростувати такі чутки, Кремль щоразу стверджує, що Путін здоровий. Правда це чи ні, вочевидь, покаже лише час.