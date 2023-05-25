У Лукашенка не аденовірус, йому потрібна операція, – Латушко сказав, що з диктатором

Самопроголошений президент Білорусі не має смертельного захворювання, але його проблеми зі здоров'ям потребують операційного втручання. Проте з різних причин Алєксандр Лукашенко боїться лягти в лікарню.

Таку думку 24 Каналу висловив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, аденовірус – це вигадана легенда.

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"Наші інсайдери кажуть, що в Лукашенка ніякий не аденовірус. Це вигадана легенда. З аденовірусом не лежать стільки днів у непритомному стані", – сказав Латушко.

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Білоруський опозиціонер наголосив, що в самопроголошеного президента не смертельна хвороба, але він має досить багато проблем зі здоров'ям. Зокрема, його колінний суглоб і міжхребцева грижа потребують операційного втручання.

Однак Лукашенку страшно лягти на операційний стіл, адже в Білорусі фактично не лишилось лікарів через його ж репресії, а лікуватись у Росії чи ще деінде за кордоном він не ризикне.

Він дуже боявся тоді, а як він боїться тепер. Піде він на операцію – а чи проснеться він після неї, чи буде вона успішною, чи не відмовлять йому потім ноги, якщо говорити про хребет,

– зауважив Латушко.

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