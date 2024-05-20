Аятола Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу в Ірані через загибель президента Раїсі

Авіакатастрофа, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, сталась у горах на півночі країни 19 травня. Сьогодні, 20 травня аятола Алі Хіменеї оголосив про п'ятиденну жалобу за президентом.

Верховний лідер Ірану оголосив жалобу через загибель президента Ібрагім Раїсі та всіх, хто летів разом з ним. Також він оголосив, хто буде наступником президента.

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В Ірані жалоба через загибель президента

У повідомленні, переданому державними інформаційними агентствами Ірану, Хаменеї висловив співчуття з приводу загибелі президента Раїсі та оголосив жалобу по всій країні, яка триватиме 5 днів. Він також підтвердив, що перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер зараз керує виконавчою владою.

Він (Мохаммад Мохбер, – 24 Канал) зобов'язаний домовитися з керівниками законодавчої та судової гілок влади про обрання нового президента протягом максимум п'ятдесяти днів,

– додав Хаменеї.

До жалоби за Раїсі та низкою іранських посадовців вже доєднались "друзі" Ірану – Ліван, Росія та Білорусь. Також співчуття висловили сусіди Ірану – Туреччина, Азербайджан, Вірменія, Ірак.

Голова Євроради Шарль Мішель від імені ЄС висловив "глибоке співчуття рідним" у зв’язку із загибеллю президента Ірану і всіх восьми осіб, які були у гелікоптері. США, які не мають з Іраном дипломатичних відносин, офіційно поки не коментували смерть Раїсі.

Що відомо про загибель Раїсі