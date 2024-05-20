В ISW сказали, які наслідки для Ірану матиме загибель Раїсі

Напередодні, 19 травня російський вертоліт Мі-171, на борту якого перебував президент Ірану, потрапив в авіакатастрофу. Гелікоптер згорів. Ібрагім Раїсі загинув.

Як загибель президента вплине на країну, спрогнозували аналітики американського Інституту вивчення війни. Зауважили, що це матиме серйозні наслідки.

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"Серйозні наслідки"

Аналітики переконані, що загибель президента може мати серйозні та довгострокові наслідки для Ірану. Зазначили, що Раїсі вважається одним з головних претендентів, разом із сином Хаменеї – Моджтабою Хаменеї, на наступника Хаменеї на посаді верховного лідера.

Наступні кілька днів можуть змінити поточну та довгострокову динаміку режиму, включаючи наступність верховного лідера. Однак, смерть Раїсі врешті-решт не змінить нинішню траєкторію режиму до більш жорсткої та консервативної внутрішньої та більш агресивної регіональної політики,

– підкреслили в ISW.

Згідно з Конституцією Ірану, перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер тимчасово виконуватиме обов'язки Раїсі. Вибори для постійної заміни президента мають бути проведені упродовж 50 днів.

"Мохбер керував дуже потужною організацією "Виконання наказу Імама Хомейні", яку контролює Верховний лідер і яка, своєю чергою, має величезні економічні активи в Ірані. США запровадили санкції проти Мохбера та EIKO в січні 2021 року", – зазначили в Інституті вивчення війни.

Офіційно загибель Ібрагіма Раїсі підтвердив віцепрезидент Ірану. Відомо, що також загинули глава МЗС та ще кілька іранських посадовців.