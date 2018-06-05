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Ідеальний для геймерів: Asus представила потужний смартфон ROG Phone

338 Читать новость на русском
Asus представила потужний смартфон ROG
Asus представила потужний смартфон ROG / prostotech.com

Компанія Asus представила довгоочікуваний ігровий смартфон під назвою ROG Phone. Пристрій має повноекранний дисплей з двома фронтальними гучномовцями.

Про це пише prostotech.com.

Характеристики Asus ROG Phone

Головна фішка смартфону – це тривимірна система охолодження парової камери, що має убезпечити пристрій від перегріву навіть при активному використанні під час швидкої зарядки Quick Charge 4.0+. Справа в тому, що смартфон підтримує технологію GameCool, тобто нагрівання відбувається в фірмовому блоці живлення, а не в самому смартфоні.

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ROG оснащений 6-дюймовим AMOLED FHD + екраном з частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює на процесорі Snapdragon 845. Він має 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ або 512 ГБ пам'яті.

ASUS ROG

Asus ROG разом з аксесуарами коштує 42300 гривень

Телефон Asus ROG має батарею ємністю 4 000 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки Asus HyperCharge. Він також оснащений трьома портами USB-C. Це зроблено для того, щоб заряджати смартфон при цьому продовжуючи грати ігри.

Окрім того, на смартфоні є спеціальні кнопочки для геймерів. У верхній частині розміщені дві віртуальні кнопки з ультразвуковими сенсорами, які можна налаштувати відповідно до формату гри: наприклад, газ і гальмо в гонках або стрілянину і кидок гранати в шутерах.

До смартфону можна під’єднати інші фірмові аксесуари: бампер, джойстик, хаб з двома USB, USB Type-C і RJ-45, а також бездротовий ресивер для передачі картинки на монітор або ТВ без затримок.

Ціна Asus ROG Phone

Asus ROG надійде у продаж у другій половині цього року. Вартість в Україні складе 22 500 гривень, а от вартість моделі на 512 ГБ наразі невідома. Повний комплект ASUS ROG Phone з аксесуарами обійдеться в 1599 доларів або 42300 гривень.

Asus ROG Phone: огляд

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Теги: Техно Asus Смартфони Ігри
Джерело: 24 Канал
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