Правоохоронці ідентифікували російського воєначальника, відповідального за захоплення Харківщини

Вже понад місяць триває наступ російських військ на Харківщині. Під керівництвом Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 49-річному російському воєначальнику, який відповідав за захоплення регіону.

За даними слідства, він безпосередньо організовував захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Зокрема, він керував агресивними воєнними діями із застосуванням озброєння та володіючи розвідувальними даними та географічними координатами для ведення бойових дій.

Дивіться також Повернули частину української території: боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Харківщині

Що відомо про російського воєначальника

Під керівництвом Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 49-річному російському воєначальнику у веденні агресивних воєнних дій.

Станом на липень – вересень 2022 року підозрюваний обіймав посаду начальника штабу 11-го армійського корпусу Балтійського флоту ВМФ Росії та командувача угруповання військ Росії "Балаклея".

За даними слідства, російський воєначальник брав безпосередню участь в організації захоплення Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області,

– мовиться в повідомленні правоохоронців.

Зокрема, він керував агресивними воєнними діями із застосуванням озброєння, також російський воєначальник володів розвідданими та географічними координатами, які необхідні для ведення воєнних дій щодо об'єктів цивільної інфраструктури.

Докази, які знайшли слідчі / Фото Харківської обласної прокуратури

Командувач віддавав накази на підготовку та здійснення широкомасштабного вторгнення підпорядкованими йому підрозділами.

У його оперативному підпорядкуванні перебували розрахунки 300-мм реактивних систем залпового вогню 9К58 "Смерч", 203-мм самохідної гармати 2С7 "Піон", важких вогнеметних систем залпового вогню типу ТОС-1А та артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк". Серед його підлеглих були 9-й загін "БАРС", 126-й полк військ національної гвардії Росії та інші.

Злочинні дії підозрюваного призвели до загибелі та поранення людей, руйнування та пошкоджень будівель, майна та інфраструктури,

– зазначають в прокуратурі.

У травні 2023 року указом президента Росії він отримав військове звання "генерал-майор". Згодом його призначили командувачем 58 загальновійськової армії Південного військового округу Росії, яка відповідала за Запорізький напрям.

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

Наступ на Харківщину: останні новини