Падають у Бєлгородській області: чому деякі російські ракети не долітають до України

Сили ППО покине не можуть збивати російські балістичні ракети через відсутність відповідних засобів. Окупанти використовують для терору прифронтових міст ЗРК С-300, однак не всі ракети долітають до України.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що росіяни використовують ракети С-300 по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів.

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Росіяни не перевіряють свої старі ракети

За його словами, що більша відстань від місця запуску, то більша неточність. Через це, як каже Ігнат, ці ракети часто потрапляють не туди, куди хотіли, внаслідок чого гинуть мирні люди.

"У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", – сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що деякі російські зенітні ракети не долітають до України і падають, наприклад, у Бєлгородській області. Ігнат назвав кілька причин, чому так відбувається.

Що ж зараз відбувається у Росії – зенітні ракети, якими вони нас обстрілюють, падають у Бєлгородській області. Тобто ракети не долітають навіть до кордонів. Ймовірно це відбувається, зокрема, через те, що росіяни не перевіряють свої старі ракети. Можливо, спрацьовують самоліквідатори або ж щось не так з ракетним пальним,

– пояснив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Росія тероризує українські міста обстрілами з С-300

Зазначимо, що найбільше від ракетних обстрілів з С-300 страждають Харківська, Миколаївська, Запорізька та Донецька області. Так, 18 березня Росія знову атакувала мирну інфраструктуру Запоріжжя.

Ракети С-300 були спрямовані в територію одного з житлових комплексів. Снаряди влучили в один з об'єктів цього комплексу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч житлові багатоквартирні будинки: фасади, вікна, дахи.

Вночі 2 березня російські окупанти також завдали ракетного удару по Запоріжжю з С-300. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок, внаслідок чого частина будівлі завалилася.

У ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару складає 13 людей.