А росіяни казали, що "не має аналогів": Ігнат розповів скільки "Кинджалів" вже збив Patriot

Навесні 2023 року Україна отримала потужне підсилення ППО у вигляді ЗРК Patriot. Цей комплекс здатний збивати російські гіперзвукові ракети "Кинджал" і балістику.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про успішне використання ЗРК Patriot в Україні. Так, станом на 27 листопада завдяки Patriot українським військовим вдалося збити 15 ракет типу "Кинджал".

Дивіться також У Києві збиває, в інших містах – не завжди: Ігнат пояснив, як ЗРК Patriot працює по балістиці

Patriot себе показав

Крім того, Ігнат зауважив, що за допомогою Patriot в Україні було збито десятки балістичних ракет. Тому спікер підкреслив, що Patriot себе вже показав.

Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинджалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав,

– сказав Ігнат.

Вперше ракету "Кинджал" було збито 4 травня 2023 року, коли росіяни намагалися атакувати Київ. Ракету було знешкоджено в небі Київщини. 16 травня росіяни випустили відразу 6 "Кинджалів", але жодна ракета не досягла цілі.

Зауважимо, що російська пропаганда рекламувала "Кинджал", як ракету, якій немає аналогів у світі та яку неможливо збити. При цьому щодо ЗРК Patriot пропагандисти казали, мовляв, це "застаріла" система.

За даними ГУР МО, станом на листопад 2023 року Росія має 80 "Кинджалів". Росіяни здатні виготовлювати 1 – 2 ракети такого типу в місяць.

Не тільки ракети: як ще себе зарекомендував Patriot

Юрій Ігнат розповів деталі операції під керівництвом командувача Повітряних Сил, завдяки якій було знищено російські літаки.

Так, унаслідок нестандартних дій підрозділи ЗРК Patriot за 5 хвилин знищили одразу 5 ворожих бортів на Брянському напрямку. Ігнат розповів, що звідти росіяни тоді бомбардували керованими авіабомбами північні регіони України.

Також після подій у Брянській області над Чорним морем був збитий ще один Су-35.

Додамо, що Німеччина надасть нашій державі ще одну систему ППО Patriot найближчим часом. Про це заявив німецький посол в Україні Мартін Єгер.