Обрали найперспективніших, – Ігнат розповів, які пілоти навчаються у Данії на F-16
Українські пілоти та інженери вже розпочали навчання на F-16 у Данії. Україна відправила на перенавчання найперспективніших пілотів.
Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що до першої групи для перенавчання на літаках F-16 обрали найперспективніших пілотів, пише 24 Канал.
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Українські пілоти навчатимуться у кількох країнах
Ігнат висловив сподівання, що українські пілоти та інженери зможуть швидко вивчитись і повернутися в Україну.
Відправили зараз у Данію групу – було визначено командувачем Повітряних Cил генерал-лейтенантом Миколою Олещуком одних з кращих пілотів, які повинні бути саме тими першими людьми, які опанують і прилетять в Україні. Тому це були кращі пілоти, найперспективніші, які зможуть швидко, сподіваюся, вивчитись, разом з інженерно-авіаційним складом,
– сказав він.
За його словами, очікується, що після першої групи на перенавчання відправиться друга – третя групи й так далі. Зокрема, у Повітряних Силах очікують, коли зможуть максимально відправити пілотів та інженерів на всі майданчики, які Україні нададуть наші партнери.
"Це буде не лише Данія – людей для того, щоб максимально ефективно охопити навчальний процес", – сказав Ігнат і додав, що питання і в майданчиках і в інструкторах, де це можна буде робити.
Українські пілоти приступають до льотної підготовки в Данії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову із начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.
Лентфер повідомив, що частина українських льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи й може приступати до льотної підготовки.
Крім того, як повідомив Залужний, сторони домовилися розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.
Українські льотчики навчатимуться у Румунії
- Відразу кілька країн погодилися допомогти з перенавчанням українських пілотів на F-16. Мовиться про Португалію, Нідерланди, Грецію і Румунію.
- Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Бухарест очікує на необхідні документи, щоб розпочати навчання на румунській території.
- Додамо, що Данія та Нідерланди першими оголосили про передачу Україні своїх винищувачів F-16. Українські військові отримають 61 літак, однак не всі будуть відправлені в Україні.
- Частина літаків, як розповіли в Нідерландах, будуть призначені для навчань.