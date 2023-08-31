Йде шляхом Навального: чи справді Гіркін балотуватиметься у президенти
Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков, який наразі перебуває в російському СІЗО, вирішив скласти компанію Владіміру Путіну на виборах, які мають відбутися наступного року. Про свій намір балотуватися він оголосив у телеграм-каналі.
Звісно, безпосереднім в'язням і злочинцям навіть у Росії не можна балотуватися на найвищу державну посаду. Але якщо Путіну знадобиться такий опонент – він знехтує законами. Таку думку 24 Каналу припустила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова.
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"Але я думаю, що йому (Путіну – 24 Канал) не сподобається такий конкурент і те, що він каже з в'язниці – натяки на вік, що не збирається 20 років займати президентське крісло. І, звісно, Путіну не сподобається риторика, що він неправильно воює в Україні", – зазначила Романова.
Чи піде Гіркін у президенти
Російський терорист намагався не образити поки діючого президента Росії, але не забув перерахувати свої "плюси" у декількох абзацах. Наріжною стала тема війни. Мовляв, Гіркін-Стрєлков краще знає як воювати, а Путіна обманюють його ж керівники так званих силових структур.
"Гіркін пішов далі Путіна. Останній поки не засуджений Гаагою, а Гіркін – вже міжнародний злочинець. І жодне спілкування з ним неможливе. Він має значення для внутрішнього вжитку перед президентськими виборами", – сказала опозиційна журналістка.
Конкурентом Гіркіна може стати глава партії ЛДПР Лєонід Слуцький, який очолив її замість Жиріновського. Але він рухається в одному фарватері з Путіним з "ніякою" позицією.
Якщо говорити про ймовірного кандидата – це буде Слуцький. Гірікін йде шляхом Навального і стає в'язнем, який звертається до своїх прихильників із зв'язниці,
– додала Романова.
Вибори в Росії: що відомо
- Щоб Путін не виглядав старим дідом, йому шукають опонентів не молодше 50 років. До слова, Гіркіну 52, а отже він цілком підпадає під цей критерій. Російський диктатор хоче створити ілюзію для себе і оточуючих, що він ще може щось вирішувати.
- Раніше кремлівський рупор Дмітрій Пєсков зазначав, що вибори в Росії – бюрократія, а не демократія і "напророкував" перемогу Путіну. У Кремлі вже готові намалювати йому результат у 90%.
- Якщо Путін зрозуміє, що програє на виборах, він може їх скасувати. По-перше, вони ставлять під сумнів його легітимність.