У Первомайську попрощалися з підполковником Ігорем Грибом – комбатом 123 бригади ТрО
Джерело:Гард.City
На Миколаївщині 4 жовтня попрощалися з командиром батальйону 123-ї бригади ТРО Ігорем Грибом. Віддати шану захиснику прийшли близькі, рідні, побратими та громадськість.
Про це повідомило видання "Гард.City". Журналісти зазначили, що підполковник Ігор Гриб зустрів свою смерть 2 жовтня під Вугледаром Донецької області.
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Прощання з підполковником Ігорем Грибом
Військова процесія з захисником прибула до Первомайська після 12 години. Командира побратими несли на руках. Місцеві зустрічали захисника на колінах.
Ігорю Грибу назавжди 33. У 2014 році пішов служити за контрактом. Гриб пройшов усі командирські ланки, – від командира взводу до начальника штабу механізованого батальйону.
Захисник брав участь у запеклих боях на напрямках Савур-Могили, Іловайська. З 2015 року як командир роти – у захисті Мар'їнки та Красногорівки. За це отримав чисельні державні відзнаки та нагороди. У 2021 році очолив Первомайський батальйон ТРО.
Навесні 2022 року отримав звання підполковника. Як командир батальйону очолював захист України на території Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.
Поховають захисника в селищі Криве Озеро, звідки він родом.У Ігоря Гриба залишилися батьки, сестри, дружина та маленька донечка.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!
Прощання з підполковником Ігорем Грибом / Фото "Гард.City"
У мережі пишуть, що військовий нібито міг "застрелитися"
- У соцмережах стверджують, що військовий нібито "застелився" після того, як близько сотні військовослужбовців 187 батальйону 123 бригади ТРО начебто відмовилися виконувати завдання та покинули військову частину.
- Про нібито "самогубство" комбата також писала журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова. Однак, прізвище не назвала.
- Зауважимо, що офіційної інформації про самогубство не було.
- Виконавчий комітет Первомайської міської ради заявив: "Наш Герой загинув 2 жовтня 2024 року, під час виконання службових обов'язків із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави!".
- Додамо, 5 жовтня у 123 бригаді тероборони ЗСУ заявили: "Обставини загибелі Ігоря Гриба наразі з'ясовуються, проводиться службове розслідування".