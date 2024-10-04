У Первомайську попрощалися з підполковником Ігорем Грибом – комбатом 123 бригади ТрО

На Миколаївщині 4 жовтня попрощалися з командиром батальйону 123-ї бригади ТРО Ігорем Грибом. Віддати шану захиснику прийшли близькі, рідні, побратими та громадськість.

Про це повідомило видання "Гард.City". Журналісти зазначили, що підполковник Ігор Гриб зустрів свою смерть 2 жовтня під Вугледаром Донецької області.

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Прощання з підполковником Ігорем Грибом

Військова процесія з захисником прибула до Первомайська після 12 години. Командира побратими несли на руках. Місцеві зустрічали захисника на колінах.

Ігорю Грибу назавжди 33. У 2014 році пішов служити за контрактом. Гриб пройшов усі командирські ланки, – від командира взводу до начальника штабу механізованого батальйону.

Захисник брав участь у запеклих боях на напрямках Савур-Могили, Іловайська. З 2015 року як командир роти – у захисті Мар'їнки та Красногорівки. За це отримав чисельні державні відзнаки та нагороди. У 2021 році очолив Первомайський батальйон ТРО.

Навесні 2022 року отримав звання підполковника. Як командир батальйону очолював захист України на території Миколаївської, Херсонської та Донецької областей.

Поховають захисника в селищі Криве Озеро, звідки він родом.У Ігоря Гриба залишилися батьки, сестри, дружина та маленька донечка.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Прощання з підполковником Ігорем Грибом / Фото "Гард.City"

У мережі пишуть, що військовий нібито міг "застрелитися"