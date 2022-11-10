"Іграшки прибули": росіяни на війні розстрілюють своїх же солдатів

Росіянка з Курської області переповіла слова свого ж чоловіка, якого відправили на війну в Україну. Вона пояснила, що окупанти кидають мобілізованих на розстріл.

Причому вбивають їх свої ж солдати на Луганському напрямку. Перед цим жінки заявили, що поїдуть за ними на фронт в Україну.

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Окупанти на Луганщині розстрілюють своїх

Жінка окупанта розповіла, що їй нібито зателефонував чоловік та розповів все, що було в росіян на Луганщині. За її словами, в перший день їхнього перебування в Україні:

першу роту кинули вперед, а повернулось всього 7 окупантів;

ротний зв'язав їх, намалював їм хрести зеленою фарбою, зв'язав їм руки та бив. Також він назвав їх дизертирами та забрав кудись. Після цього їх не бачили;

потім росіяни відправили 4 роту. Всі хлопці вернулись назад та сказали, що їх там вбивають.

Вони (4 рота – 24 канал) чули, як по рації передавали наші своїм же: "Іграшки прибули. Можете стріляти". Їх вбивають свої ж солдати,

– пояснила громадянка країни-окупанта.

Також вона побідкалась, що 3-й роті хлопці з 4-ї сказали не йти туди. Проте начальство дало розпорядження покинути позиції. Потім на них полетіли снаряди від своїх же. У відповідь стріляти заборонили.

Тоді вороги нібито втекли в населений пункт. Місцеві розповіли, що в попереднє місце їхнього базування відправили техніку та літаки, були вибухи.

Їх не б'ють х**ли, їх б'ють наші. Всіх їх просто вбивають. Їх привезли туди як іграшки, просто познущатись над нашими хлопцями (мовиться про окупантів – 24 канал). Допоможіть їх, будь ласка, вивезти,

– сказала росіянка.

Вона також побідкалась, що цю 3 роту оголошують дизертирами. Після цього вона заявила, що жінки вирушили до Старобільська за своїми чоловіками.

В "путь" відправились 70 дружин та родичів мобілізованих із Курської області.

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У росіян шалені втрати

9 листопада Збройні Сили України атакували 2 опорні пункти російських окупантів на Півдні. З руїн штабу в Червоному Маяку, що на окупованій частині Херсонщини, витягнули орієнтовно 50 загиблих окупантів.

Станом на ранок 10 листопада окупанти втратили за добу вже 740 одиниць особового складу. З 24 лютого на "концерт Кобзона" попрямували вже 78 тисяч 690 одиниць ворога.

10 листопада аналітики Oryx написали, що лише 9 листопада Росія втратила в Україні 39 одиниць техніки. Зокрема, окупанти недорахувались 10 танків, 7 БМП, 6 БТРів, два плавучі бронетранспортери МТ-ЛБ та багато іншої техніки.

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