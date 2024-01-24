Ознаки інформаційної провокації: що не так з версією Росії про падіння Іл-76

У Бєлгородській області впав Іл-76 росіян. У ворожому міноборони заявили, що там начебто були українські військовополонені. Та є всі ознаки того, що окупанти реалізують інформаційну провокацію.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що реакція міноборони країни-агресорки з'явилася моментально. Також швидко почали коментувати, зокрема, російські так звані "військові блогери". Зазначимо, що літак впав уранці 24 січня.

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"Ця динаміка вражає. Тут неймовірна виявилась їхня готовність. Вони всі коментують і запускають різноманітні версії. Дуже багато цього інформаційного шуму. Є всі ознаки того, що росіяни реалізують свою інформаційну провокацію", – вважає Кузан.

Військовий експерт переконаний, що окупанти певною мірою були готові до такого розвитку подій. Росіяни тим часом вже почали говорити, що процедура обміну військовополоненими "має бути припинена".

Вони використовують щонайменше ось цю тактику – прикриватися військовополоненими для виконання певних своїх політичних вимог. Тобто це – звичайна тактика будь-якої терористичної організації, а ми маємо справу із державою-терористкою,

– наголосив Сергій Кузан.

Спекулятивна "карта"

Голова Українського центру безпеки зауважив, що росіяни для перевезення українських військовополонених із 2014-го року використовували залізницю та автобусний транспорт.

"Дуже дивно чути про те, як літак з нашими військовополоненими з Бєлгороду злітає, а не в Бєлгород. "Карта" військовополонених – це саме спекулятивна така "карта", яку нині намагається розігрувати російська сторона", – сказав Кузан.

Однак є інформація про те, що окупанти перевозили українських військовополонених для минулого обміну, який відбувся 3 січня, літаком. Захисник "Азовсталі" Дмитро Козацький, який має позивний "Орест", зауважив, що їх транспортували на обмін як раз таки літаком.

Російське міноборони заявило, що на борту Іл-76 начебто було 65 українських полонених, 6 членів екіпажу та 3 особи супроводу. Український військовий Максим Колесніков, який пройшов російський полон, розказав, що, коли його везли на обмін літаком, то на 50 полонених було близько 20 російських вояк.

Військовий експерт переконаний, що такі заяви ворога – це фактично спроба зриву самого процесу обміну військовополоненими. Адже, коли він відбувається, то немає деталей щодо цього. А тут росіяни почали активно коментувати. Такі порушення з боку Росії, вважає Кузан, свідчать про незацікавленість загарбників у процедурі обміну.

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