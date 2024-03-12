Падіння Іл-76 в Іваново: у літаку були пілоти з Оренбурзької та Тверської областей
В Іванівській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. На його борту перебували 15 осіб.
Нещодавно в Іваново впав Іл-76. На борту військового-транспортного літака перебували пілоти з Оренбурзької та Тверської областей. Про це пишуть росіяни у соцмережах та ворожі телеграм-канали.
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Що відомо про пілотів
За неофіційною інформацією з соцмереж, на борту Іл-76 зокрема могли бути оренбурзькі пілоти зі 117-го військово-транспортного авіаційного полку. Мер Оренбурга Сєргей Салмін підтвердив російським ЗМІ інформацію про загибель 5 оренбурзьких пілотів внаслідок падіння Іл-76.
Командиром цього літака міг бути 33-річний Махмуд Г. Попередньо, цей окупант мав вийти на пенсію ще торік, однак він вирішив продовжити служити в армії держави-терориста. Цей загарбник поставляв боєприпаси окупантам.До слова, ЗМІ країни-агресорки написали некролог, але приховали прізвище та заблюрили фотографію свого "героя".
Хто ще міг бути на борту
У соцмережах з'явилася неофіційна та неперевірена інформація про те, що на борту Іл-76 могли бути топофіцери. А саме оператори комплексу дальньої радіолокаційної розвідки.
Іл-76 впав біля аеродрому "Північний" в Іванівській області. Це місце може бути однією з баз для російських літаків ДРЛО, зокрема А-50.
Що ще відомо про інцидент
- Іл-76 розбився в Іванівській області у вівторок, 12 березня. Він впав у на північ від міста Іваново в районі села Подталіці та кладовища.
- Попередньо, загинули 15 осіб. А саме 7 пілотів та 8 пасажирів. За версією росіян, у літака загорівся правий двигун майже одразу після зльоту з аеродрому "Північний".
- Окупанти висувають різні версії та теорії. Одні канали стверджують, що у двигун нібито потрапив птах, а інші пояснюють трощу технічною несправністю.
- Також була ще одна версія від окупантів. Згідно з нею, Іл-76 буцімто виконував тренувальний політ, а двигун нібито загорівся під час розвороту.
- Відео та фото з місця подій дуже швидко поширилися соцмережами. На кадрах можна побачити, що під час падіння в Іл-76 відвалилися деталі.