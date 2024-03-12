Падіння Іл-76 в Іваново: у літаку були пілоти з Оренбурзької та Тверської областей

В Іванівській області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. На його борту перебували 15 осіб.

Нещодавно в Іваново впав Іл-76. На борту військового-транспортного літака перебували пілоти з Оренбурзької та Тверської областей. Про це пишуть росіяни у соцмережах та ворожі телеграм-канали.

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Що відомо про пілотів

За неофіційною інформацією з соцмереж, на борту Іл-76 зокрема могли бути оренбурзькі пілоти зі 117-го військово-транспортного авіаційного полку. Мер Оренбурга Сєргей Салмін підтвердив російським ЗМІ інформацію про загибель 5 оренбурзьких пілотів внаслідок падіння Іл-76.

Командиром цього літака міг бути 33-річний Махмуд Г. Попередньо, цей окупант мав вийти на пенсію ще торік, однак він вирішив продовжити служити в армії держави-терориста. Цей загарбник поставляв боєприпаси окупантам.

, ЗМІ країни-агресорки написали некролог, але приховали прізвище та заблюрили фотографію свого "героя".

Командир літака Іл-76 Махмуд Г. / Фото з соцмереж

Хто ще міг бути на борту

У соцмережах з'явилася неофіційна та неперевірена інформація про те, що на борту Іл-76 могли бути топофіцери. А саме оператори комплексу дальньої радіолокаційної розвідки.

Іл-76 впав біля аеродрому "Північний" в Іванівській області. Це місце може бути однією з баз для російських літаків ДРЛО, зокрема А-50.

Що ще відомо про інцидент